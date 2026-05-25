مترو الجزائر يضبط برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” عن تسطير برنامج خاص لمواقيت استغلال المترو خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الشركة أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير تنقل مريح وآمن للمسافرين عبر مختلف الخطوط والمحطات، مع ضمان جاهزية الفرق التقنية وأعوان الاستغلال والاستقبال طيلة فترة العيد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي وتسهيل تنقلات المواطنين خلال المناسبات الدينية.