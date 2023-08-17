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اقتصاد

مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي بين الجزائر والصين

الشروق أونلاين
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مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي بين الجزائر والصين
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الرئيس تبون مع نظيره الصيني

استقبل وزير المالية لعزيز فايد يوم الخميس، سفير الصين بالجزائر لي جيان، للحديث حول التعاون الإقتصادي والمالي بين البلدين.

وشكل اللقاء، حسب بيان للوزارة، فرصة “لاستعراض واقع العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها”.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى “مخرجات الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين شهر جويلية الماضي”.

“كما تم التركيز بشكل خاص على موضوع تمويل المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى. على غرار استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات، والفوسفات المدمج بشرق البلاد، وميناء الوسط، والسكك الحديدية”.

وقد نوّه الوزير فايد “بمساهمة المؤسسات الصينية في تطوير الاقتصاد الجزائري. معربا عن أمله في مشاركة أكبر لهذه الشركات في السوق الجزائرية.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن “ارتياحه لجودة العلاقات القائمة بين البلدين”. مجددا التزام بكين المتواصل من أجل “تنويع التعاون الجزائري الصيني، لا سيما في ميادين البنوك والمنشآت والرقمنة”، يضيف البيان.

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