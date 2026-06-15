حدث فريد في المونديال الأمريكي..

أنجز الفنان الأميركي ستان هِرد، المعروف بأعماله الضخمة في فنون الأرض، مجسمًا عملاقًا للعلم الجزائري باستخدام العشب والنباتات في ولاية كانساس سيتي، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت صور جوية تجمعات كبيرة من الجماهير حول العمل الفني، الذي أُنجز في مدينة لورنس القريبة من كانساس سيتي، حيث يقيم المنتخب الجزائري معسكره خلال مشاركته في مونديال 2026.

وتحوّل الموقع إلى محطة للزوار والمشجعين الراغبين في التقاط الصور والتعبير عن دعمهم للمنتخب.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المدينة أعدّت سلسلة مبادرات لاستقبال المنتخب الجزائري وجماهيره، شملت فعاليات ثقافية ورياضية، فيما عمدت مطاعم ومؤسسات محلية إلى تكييف خدماتها لتلبية احتياجات المشجعين الجزائريين المتوقع توافدهم بأعداد كبيرة خلال البطولة.