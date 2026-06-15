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رياضة
حدث فريد في المونديال الأمريكي..

مجسم نباتي عملاق يجسد العلم الجزائري يستقطب آلاف المشجعين في لورنس

الشروق أونلاين
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مجسم نباتي عملاق يجسد العلم الجزائري يستقطب آلاف المشجعين في لورنس
ح.م
مجسم عملاق للعلم الجزائري باستخدام العشب والنباتات

أنجز الفنان الأميركي ستان هِرد، المعروف بأعماله الضخمة في فنون الأرض، مجسمًا عملاقًا للعلم الجزائري باستخدام العشب والنباتات في ولاية كانساس سيتي، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت صور جوية تجمعات كبيرة من الجماهير حول العمل الفني، الذي أُنجز في مدينة لورنس القريبة من كانساس سيتي، حيث يقيم المنتخب الجزائري معسكره خلال مشاركته في مونديال 2026.

وتحوّل الموقع إلى محطة للزوار والمشجعين الراغبين في التقاط الصور والتعبير عن دعمهم للمنتخب.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المدينة أعدّت سلسلة مبادرات لاستقبال المنتخب الجزائري وجماهيره، شملت فعاليات ثقافية ورياضية، فيما عمدت مطاعم ومؤسسات محلية إلى تكييف خدماتها لتلبية احتياجات المشجعين الجزائريين المتوقع توافدهم بأعداد كبيرة خلال البطولة.

كما شهدت تدريبات المنتخب المفتوحة في لورنس حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث احتشد المئات لمتابعة اللاعبين والتقاط الصور معهم، فيما شارك عدد من نجوم المنتخب في أنشطة مجتمعية ولقاءات مع أطفال وشبان من أكاديميات كرة القدم المحلية.

وكانت كانساس سيتي قد تحولت إلى إحدى أبرز قواعد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، بعدما اختارتها منتخبات عدة، بينها الأرجنتين وإنجلترا وهولندا والجزائر، مركزًا لإقامتها خلال المنافسات.

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