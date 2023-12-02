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اقتصاد

مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023

الشروق أونلاين
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مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023

أعلن مجلس المحاسبة، في بيان له، السبت، عن نشر تقريره السنوي لعام 2023، المتضمن أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة.

ويتضمن هذا التقرير السنوي، أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي لسنة 2021, مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها للمسيرين, وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري, يبرز ذات المصدر.

وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة إلى ترقية التسيير السليم وحسن الأداء في استخدام الوسائل والموارد العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة.

ويحتوي التقرير على 12 مذكرة إدراج و34 توصية موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية، متبوعة بفصل رابع يقدم فيه مجلس المحاسبة عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته الدولية خلال السنة المعنية.

ويأتي نشر هذا التقرير “طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور”، مؤكدا أن التقرير أعد طبقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم.

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