مجلس الوزراء: تحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ 40 ألف دينار

وافق مجلس الوزراء يوم الأحد، على مقترح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتحديد سعر أضحية عيد الأضحى المستوردة بـ 40 ألف دينار.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، وصلت الشحنة الأولى من الماشية المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى. حيث رست في ميناء الجزائر، باخرة محمّلة بـ 15 ألف رأسا من الغنم تمّ استيرادها من رومانيا.

وفي مارس الماضي، وافق رئيس الجمهورية على استيراد مليون رأس من الماشية تحسّبا لعيد الأضحى. مع إعفاء عمليات الاستيراد من كل الرسوم والضرائب.