مجمع صيدال يحقق نتائج استثنائية للسنة المالية 2025

بلغ رقم أعماله "مستوى قياسيًا" مسجلًا نموًا قارب الـ100 %

عقد مجمع صيدال، اليوم الإثنين 29 جوان، بفندق “جاردي” بالجزائر العاصمة، جمعيته العامة العادية، المخصصة للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة واعتماد التتائج المالية لسنة 2025.

ووفقا لما أفاد به مجمع صيدال في بيان، فقد سجل في ختام هذه السنة المالية، “أداءً تاريخيًا” وهو ما يعكس حسب ذات المصدر “وجاهة رؤيته الاستراتيجية، والتزام موارده البشرية، والثقة المتجددة التي يحظى بها لدى شركائه.”

وبلغ رقم الأعمال “مستوى قياسيًا” قدره 44.040.416 ألف دينار جزائري، مسجلًا نموًا استثنائيًا بنسبة 98,43 % مقارنة بالسنة المالية السابقة.

كما ارتفع حجم الإنتاج ليصل إلى 144.334 ألف وحدة بيع، أي بزيادة قدرها 9,70 %، “بما يؤكد التعزيز المستمر للقدرات الصناعية للمجمع والتزامه بضمان توفير الأدوية لفائدة المرضى.”

أما القيمة المضافة فارتفعت بنسبة 88,05 %، فيما سجل فائض الاستغلال الخام زيادة استثنائية بلغت 358,48 %، حسب المجمع، الذي اعتبر أن نتائج السنة المالية تؤكد تحقيق “تحسن كبير في الأداء العام للمجمع، من خلال ارتفاع النتيجة التشغيلية بنسبة 243,27 %، والنتيجة الصافية بنسبة 263,23 %، وهو ما يعكس قدرة المؤسسة على الجمع بين الكفاءة الصناعية، والتحكم في التكاليف، وخلق القيمة.”