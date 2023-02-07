مجيد بوقرة يخسر “الشان”.. وثقة الجماهير؟

يعتبر أول فشل في مسيرته كمدرب

موازاة مع الصدمة الكبيرة التي تعرض لها الجزائريون بسبب فشل المنتخب الوطني المحلي في التتويج ببطولة “الشان”، عقب خسارته المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح (4-5) بعد نهاية الـ120 دقيقة للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، يتساءل عديد المتتبعين إذا ما فقد الناخب الوطني مجيد بوقرة ثقة الجماهير الجزائرية بعدما كان المرشح الأول لخلافة المدرب جمال بلماضي على رأس المنتخب الوطني الأول مستقبلا.

وتباينت أراء الجزائريين بشأن قدرات وإمكانيات الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، الذي تعرّض سهرة السبت لأول فشل في مسيرته كمدرب، بعدما عجز عن قيادة المنتخب المحلي للتتويج بالتاج القاري ودخول تاريخ هذه المنافسة، بعدما كان نجح منذ سنتين تقريبا في قيادة المنتخب الوطني لافتتاح “التاج العربي” بقطر ودخول تاريخ البطولة العربية من أوسع أبوابها.

وكان الجزائريون واثقون من فوز المنتخب الوطني المحلي على السنغال وتتويجه بـ”الشان”، تحت قيادة “الماجيك”، الذي لم يسبق وأن ظهرت عليه علامات الارتباك خلال مواجهات الخضر السابقة، لكن الإخفاق الأخير أمام السنغال في نهائي “الشان” شكّل صدمة جديدة بالنسبة لأنصار الخضر الذين صنعوا لوحات رائعة وكانوا في مستوى الحدث الكروي، سواء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي أو في ملاعب عنابة، قسنطينة ووهران.

ولأول مرة فشل المدافع الصلب، وطاقمه الموسع المتكون من الثنائي جمال الدين مصباح و كريم مطمور إضافة إلى مدرب الحراس محمد بن حمو، في إيجاد الحلول اللازمة لكتيبة “المحاربين المحليين”، من أجل فك شفرة منتخب “التريانغا”، الذي يستحق التتويج باللقب القاري المحلي.

و حاول “الماجيك” تقديم بعض التبريرات من أجل شرح أسباب انتكاسة المنتخب الوطني أمام السينغال، من خلال الإشارة إلى محدودية مستوى البطولة المحلية، إلا أن بعض خياراته الفنية تبقى غامضة أو على الأقل غير موفقة، على غرار إبقاء قندوسي في الاحتياط، وتأخره في إجراء التغييرات اللازمة خلال المباراة.

وبالرغم من خيبة الأمل الكبيرة التي شكلها إخفاقه الأخير في قيادة المنتخب المحلي لنيل لقب “الشان”، يبقى مجيد بوقرة في بداية مشواره التدريبي وما زال أمامه الوقت ليثبت كفاءته وقدراته في هذا الميدان، لاسيما وأن أغلبية الجزائريين لا يمانعون في منحه فرصة قيادة المنتخب الوطني الأول مستقبلا.

في ذات السياق، أكدت عديد المصادر القريبة من الطاقم الفني الوطني، أن مجيد بوقرة قرر عدم مواصلة مهامه على رأس المنتخب المحلي بعد نهاية “الشان”.

يذكر أن مجيد بوقرة كان استلم تدريب المنتخب المحلي سنة 2020 وقاده للفوز بكأس العرب 2021 في قطر.