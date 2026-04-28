محادثات جزائرية–أمريكية لتعزيز المبادلات التجارية وتوسيع فرص الشراكة

العلم الجزائري والعلم الأمريكي

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، مع نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر لاندو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع التركيز على ترقية المبادلات التجارية واستكشاف فرص جديدة للشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن اللقاء، الذي جرى يوم أمس الاثنين بمقر الوزارة، شكّل مناسبة لبحث آليات دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين على إقامة شراكات مثمرة، مع التأكيد على أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، بما من شأنه رفع حجم المبادلات التجارية وتطوير التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

