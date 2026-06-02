محرز ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026

في قائمة يتصدرها رونالدو

يتربع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على قائمة الأعلى أجرا بين كافة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بين 11 جوان و19 جويلية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتتجه الأنظار صوب قارة أمريكا الشمالية التي تحتضن النهائيات للمرة الأولى منذ نسخة الولايات المتحدة 1994، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقام البطولة بمشاركة 48 منتخبا من مختلف أنحاء العالم وفق ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قبل سنوات قليلة مضت.

ومنذ انتقاله إلى النصر السعودي في صفقة مجانية خلال ميركاتو شتاء 2023 بعد أن فسخ عقده وديا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحول رونالدو إلى لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، ليسحب البساط من غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

وفي هذا الصدد، سلط موقع (givemesport) الإنجليزي الضوء على قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في كأس العالم 2026، والتي شهدت حضورا عربيا ممثلا في الأسطورتين؛ المصري محمد صلاح هداف ليفربول بطل إنجلترا السابق، والجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي.

يقول المصدر إنه “في كرة القدم الحديثة، غالبا ما تكافأ الفرق التي تنفق مبالغ طائلة على رواتب لاعبيها بالألقاب الكبرى” مستشهدا بكل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بعد أن هيمنا على الساحة الكروية في ألمانيا وفرنسا تباعا بفضل الرواتب الضخمة التي يدفعها كل منهما، قبل أن ينقل الأخير تفوقه إلى الصعيد القاري.

وفي الصدارة جاء كريستيانو رونالدو الذي جذب أنظار العالم إلى الدوري السعودي خلال آخر 3 سنوات، ويحصل على راتب سنوي من نادي النصر يقدر بـ194 مليون جنيه إسترليني، بفارق هائل عن ميسي أقرب ملاحقيه (96.9 مليون).

وفي المركز الثالث حل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني بإجمالي دخل سنوي يقدر بـ71 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي (58.1)، ويليهما نيمار دا سيلفا هداف البرازيل التاريخي (44.7).

وسجل البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد المتألق، حضورا في القائمة بالمركز السادس بإجمالي دخل سنوي يقدر بـ43.2 مليون إسترليني، قبل حضور عربي متتالي ممثلا في محمد صلاح (40.3) ثم رياض محرز (39.9) بالمركزين السابع والثامن.

وفي المركز التاسع حل ساديو ماني نجم النصر بطل الدوري السعودي وأبرز نجوم منتخب السنغال بإجمالي دخل سنوي يقدر بـ37.3 مليون جنيه إسترليني، بينما أكمل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وقائد إنجترا قائمة الـ10 الأوائل (32.2).

قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في كأس العالم 2026:

كريستيانو رونالدو – البرتغال: 194 مليون جنيه إسترليني سنويا

ليونيل ميسي – الأرجنتين: 96.9

كيليان مبابي – فرنسا: 71

إيرلينغ هالاند – النرويج: 58.1

نيمار دا سيلفا – البرازيل – 44.7

فينيسيوس جونيور – البرازيل: 43.2

محمد صلاح – مصر: 40.3

رياض محرز – الجزائر: 39.9

ساديو ماني – السنغال: 37.3

هاري كين – إنجلترا: 32.2