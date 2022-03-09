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رياضة

محرز في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

علي بهلولي
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محرز في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الأربعاء، للدور ربع النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل مانشستر سيتي الإنجليزي سلبا مع الضيف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بِرسم إياب ثمن نهائي رابطة الأبطال.

وكان فريق “الأزرق السّماوي” قد فاز خارج القواعد في لقاء الذّهاب بِنتيجة (0-5)، وهو ما منحه تأشيرة التأهّل لِربع النهائي.

ودخل الجناح رياض محرز إلى أرضية الميدان بديلا، عند انطلاق الشوط الثاني لِمواجهة العودة. وفي الطرف المقابل، شارك المهاجم الجزائري إسلام سليماني أساسيا مع فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 89.

وفضلا عن مانشستر سيتي الإنجليزي، بلغت محطّة ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، فرق ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

ويُسدل ستار ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، سهرة الـ 16 من مارس الحالي.

وتُسحب قرعة ربع ونصف النهائيَين (دفعة واحدة) في الـ 18 من مارس الحالي، بينما تُجرى مقابلات الرّبع في الـ 5 والـ 6 من أفريل المقبل ذهابا، والـ 12 والـ 13 من الشهر ذاته إيابا.

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