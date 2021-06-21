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رياضة

محرز.. من شباك فتاة لعوب هندية إلى فخّ عارضة أزياء إنجليزية!

علي بهلولي
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محرز.. من شباك فتاة لعوب هندية إلى فخّ عارضة أزياء إنجليزية!

قرّر النجم الجزائري رياض محرز، الإثنين، الارتباط بِعارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد.

جاء ذلك استنادا إلى ما ذكرته تايلور وارد عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث أشارت إلى الارتباط كتابة وصورة.

يُذكر أن محرز (30 سنة) انفصل عن زوجته السابقة الإنجليزية ذات الأصول الهندية ريتا جوهال، بعد أن ساءت علاقتهما. وقد تجسّد ذلك في ظهور جوهال رفقة أحد نجوم رياضة الملاكمة الإحترافية البريطانية بِملهى ليلي، فضلا عن قيادتها للسيارة بِأسلوب “رجولي” خادش للحياء ومُثير للجدل.

وارتبط محرز بعدها بِتايلور وارد (23 سنة)، صديقة زميله السابق ونجم الهجوم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وتتقاطع ريتا جوهال وتايلور وارد في نقطة مزاولتهما لِمهنة عرض الأزياء.

ويقضي رياض محرز وتايلور وارد هذه الأيّام العطلة الصيفية سويّا، بِجزيرة ميكونوس اليونانية.

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