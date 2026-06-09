محطة الكهرباء الجزائرية ستغطي أكثر من 80% من العجز الطاقوي في تشاد

أشاد المدير العام للشركة التشادية للكهرباء “تشاديليك”، صالح بن هليكي، بالمبادرة التضامنية التي أطلقتها الجزائر لمساعدة تشاد على تجاوز أزمة الكهرباء، من خلال إنجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغاواط، معتبراً المشروع خطوة محورية لمعالجة النقص المسجل في تزويد المواطنين بالكهرباء.

وأوضح بن هليكي، في تصريح صحفي أدلى به على هامش مراسم وضع الوزير الأول، سيفي غريب، حجر الأساس للمحطة الجديدة بمنطقة فارشا، أن هذا المشروع يشكل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمة الطاقوية التي تعاني منها بلاده، بالنظر إلى مساهمته المنتظرة في تعزيز قدرات الإنتاج الكهربائي.

وثمن المسؤول التشادي التزام الجزائر بتجسيد وعودها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، مؤكداً أن الجزائر أصبحت مرجعاً في مجال الكهرباء بفضل قدراتها الإنتاجية الكبيرة، وهو ما يدفع تشاد إلى الاستفادة من خبرتها في هذا القطاع.

وأشار إلى أن المحطة الجديدة، التي تتكون من توربينين غازيين، ستسهم بشكل مباشر في تغطية العجز الطاقوي في تشاد بنسبة تتجاوز 80 بالمائة، في وقت يبلغ فيه العجز خلال فترات الذروة نحو 60 ميغاواط. وأضاف أن المشروع سيمكن من تقليص ساعات تقنين التيار الكهربائي التي كانت تصل إلى 40 بالمائة، فضلاً عن ضمان تزويد مستقر ومستدام بالكهرباء لسكان العاصمة والأحياء المجاورة.

كما أعرب المدير العام لـ”تشاديليك” عن ثقته في إنجاز المشروع وتسليمه في أقرب الآجال، كاشفاً عن تقدم بلاده بطلب لرفع القدرة الإنتاجية للمحطة مستقبلاً بهدف القضاء نهائياً على العجز المسجل في إنتاج الكهرباء.

وختم بن هليكي بالتأكيد على أن هذا الدعم الأخوي يعكس مكانة الجزائر ومواقفها التضامنية التاريخية في القارة الإفريقية، معتبراً أن المبادرة تترجم عمق علاقات التعاون والتضامن بين البلدين.