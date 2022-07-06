محكمة الحراش تفتح ملف المرقي العقاري صاحب الشقق الوهمية بالسبالة

ألقي عليه القبض بعد سنوات من اختفائه

ستتم محاكمة المرقي العقاري ” ج، م” المتابع في عدة قضايا نصب واحتيال أمام محكمة الجنح بالحراش يوم 12 جويلية الجاري، بعدما ألقي عليه القبض منتصف شهر جوان الفارط على خلفية شكوى تخص إصداره شيك بدون رصيد، في انتظار التحقيق معه في قضايا النصب المرفوعة ضده ومنها التي تم الحكم فيها عليه بأحكام غيابية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” فالمرقي العقاري الذي كان في حالة فرار لعدة سنوات بعد احتياله على عدد كبير من الضحايا وإيهامهم بالحصول على شقة في إطار ترقية عقارية بحسين داي، ألقت عليه عناصر الأمن القبض منذ منتصف شهر جوان المنصرم بعد الضجة التي أثارها التحقيق الذي بثته “الشروق نيوز” ضمن سلسلة الشروق تحقق تحت عنوان” ذئاب العقار” وقبلها مقال للشروق اليومي بخصوص التجاوزات والتحايل الذي قام به صاحب الترقية العقارية” etaum” بعدما تحصل على مبالغ مالية ضخمة بالملايير في إطار مشروع سكني بمنطقة ” السبالة” بدرارية، ليتبين أن الشقة الواحدة بيعت لأكثر من شخص، وبعد تلقيه المبالغ المالية بالملايير اختفى عن الأنظار وأغلق مكتبه وهاتفه معا، ليجد الضحايا أنفسهم في دوامة البحث عنه والمطالبة باسترجاع أموالهم.

وتشير الوثائق التي بحوزة الشروق إلى أن المعني المدعو” ج، م” صاحب الترقية العقارية ” etaum” بحسين داي، قام منذ سنة 2012 بالإعلان عن مشروع سكنات بحي السبالة عن طريق وسيط بموقع “واد كنيس” وقدم مشروعه للضحايا في مكتبه مرفقا بمخطط السكنات، وبعد استلامه للمبالغ المالية المتفاوتة من شخص إلى آخر وعلى دفعات طيلة أربع سنوات توارى بعدها عن الأنظار ولم يعد يرد على الهاتف وأغلق مكتبه.

وتبين من خلال الوثائق والشكوى المقدمة من قبل الضحايا أن موقع السكنات بالسبالة درارية هو مجرد عمارة تم بيع شققها لأكثر من شخص، حيث أن الشقة الواحدة ملك على الورق وفقا لوثيقة “تعهد بحجز العقار” الممنوحة لأكثر من شخص، والأخطر من ذلك أن المرقي لم يكن يوثق تعاملاته عند موثق بل يكتفي بمنح الزبائن وصل الدفع ممضي من قبله وقبل المعني و” تعهد بحجز عقار”، وفيما ستتم محاكمة المتهم “ج، م” في قضية إصدار شيك بدون رصيد يرتقب أن يتم فتح ملف النصب والاحتيال المتابع به أمام عدة محاكم أخرى قريبا.