محكمة عين الفكرون: 15 سنة حبسا نافذا للمتّهمين البالغين في قضية الاعتداء على “عمي موسى”

أصدرت محكمة عين الفكرون في أم البواقي يوم الخميس، أحكاما بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، ضد متهمين اثنين بالاعتداء على رجل ستّيني لسرقة أغراضه.

ونقل التلفزيون العمومي عن النائب العام المساعد لمجلس قضاء أم البواقي العربي بلغيث، أنه تم التماس 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار ضدّ المتهمين البالغين.

أما بخصوص المتهم الثالث في القضية، وهو قاصر، فإن ملفه موجود لدى قاضي الأحداث. من أجل استكمال إجراءات التحقيق، يضيف المصدر.

ويوم الثلاثاء، صدر أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضدّ ثلاثة متّهمين بالاعتداء على الستيّني “ض. موسى” لسرقة أغراضه في عين فكرون بأم البواقي. حسب ما أورده بيان سابق من نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الفكرون.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره المصدر، بكل من “ش.خ” 19 سنة، “س.أ” 18 سنة، و”غ.أ” 17 سنة. حيث تمّ تقديمهم يوم الثلاثاء أمام نيابة الجمهورية لمتابعتهم بجنحة السرقة مع استعمال العنف والتعدد، وإحالتهم على المحاكمة طبقا لإجراءات المثول الفوري.

وأمرت محكمة الجنح بإيداع المتّهمين البالغين رهن الحبس المؤقت، بعد تأجيل القضية إلى جلسة 14 أوت 2025. أما بالنسبة للمتهم القاصر فقد تمت إحالته أمام قاضي الأحداث الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت أيضا، بعد سماعه بحضور وليّه الشرعي.

مقطع فيديو يطيح بالجناة

ومساء الإثنين، أوقفت مصالح أمن دائرة عين الفكرون متّهمين اثنين بالاعتداء والسرقة. بعد تداول مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتّهمين بالسلاح الأبيض على رجل في العقد السادس من العمر، لسرقة أغراضه، بأحد أحياء المدينة.

وحسب ما جاء في بيان للأمن، فقد تمّ فتح تحقيق في القضية من طرف الوحدات العملياتية بأمن دائرة عين الفكرون. فور تداول الفيديو، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

حيث مكّنت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، باستغلال مقطع الفيديو، من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما في ظرف وجيز، يضيف البيان.

وفي وقت لاحق، أفادت شرطة أم البواقي بأن المصالح العملياتية للشرطة القضائية والدرك الوطني، تمكنت من توقيف متّهم ثالث بالضلوع في الجريمة. بعد استكمال إجراءات التحقيق، ومن خلال عملية أمنية مشتركة.