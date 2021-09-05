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الجزائر

محليات 2021: هذه خطوات التسجيل للراغبين في تأطير مكاتب ومراكز التصويت

الشروق أونلاين
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محليات 2021: هذه خطوات التسجيل للراغبين في تأطير مكاتب ومراكز التصويت

وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خطوات للراغبين في المشاركة في عملية تأطير مكاتب ومراكز التصويت.

وأوضحت السلطة المستقلة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه على الراغب في المشاركة في عملية تأطير مكاتب ومراكز التصويت التسجيل إلكترونيا عبر الرابط التالي:  https://services.ina-elections.dz/hofad_amana

1- أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية لبلدية إقامته

2-  غير المسجل في القائمة الانتخابية، بإمكانه التسجيل لأول مرة او تغيير بلدية الإقامة ، إما بالتنقل إلى بلدية إقامته أو عبر المنصة الالكترونية  للسلطة الوطنية على الرابط التالي:  https://services.ina-elections.dz/

ويتم الستجيل خلال فترة الممتدة من 05 سبتمبر الى غاية 15 سبتمبر.

وأضافت السلطة المستقلة للانتخابات أنه على الراغبين في التسجيل تقديم و وثيقة إثبات الهوية ووثيقة إثبات الإقامة.

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