محمد السادس وراء استهداف الجزائر في فضيحة بيغاسوس!

كاتب مغربي يؤكد تورط الملك شخصيّا

أشار مقال نشرته وسيلة الإعلام الإلكترونية “ميدل ايست آي” (Middle East Eye)، الثلاثاء، إلى أن أجهزة المخابرات المغربية لم تتصرف دون موافقة القصر الملكي في قضية بيغاسوس الغامضة وأن “الأزمة الدولية” الناتجة عنها قد بدأت للتو.

ففي مقال رأي بعنوان: “بيغاسوس والمغرب: محمد السادس كان على علم بذلك”، أكد الكاتب والصحفي المغربي علي لمرابط أنه “يستحيل” أن يقرر رئيس المديرية العامة للأمن القومي المغربي، عبد اللطيف حموشي بمفرده التنصت على فيلق من الشخصيات من جميع المشارب والجنسيات باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي صنعته الشركة الصهيونية “NSO”.

وحسب رأي الكاتب، فإن التجسس على صحفيين مغاربة أو أجانب ونشطاء حقوقيين وسياسيين مغاربة “لا يتطلب أي إذعان” من الملك، لكن محاولة استهداف للهاتف الخلوي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه وما يقرب خمسة عشر عضوا في حكومته “أمر لا يمكن أن يكون وراءه الحموشي وحده”، دون أن يشير الكاتب إلى آلاف الضحايا من الشخصيات الجزائرية لحساسية القضية.

وأوضح لمرابط أن “الحموشي الذي يحصل على سلطاته التعسفية مباشرة من سيده ملك المغرب، والذي من خلال أحد مستشاريه، فؤاد علي الهمة، يحتفظ بالسيطرة المطلقة على الأجهزة السرية، إذ ليس لديه الطموح السياسي الذي يجعله إلكترونًا حرًا”.

وفي المقال، أشار الصحفي إلى أن المغرب لجأ في سبيل تبرئة القصر الملكي وحتى نظام شبكة التجسس الواسعة، إلى شن هجوم مضاد من خلال إيداع شكوى تشهير في فرنسا ضد المنظمتين غير الحكوميتين (منظمة العفو الدولية ومنظمة Foridden Stories) اللتين تطرقتا للقضية لأول مرة، وكذلك ضد المؤسسات الإعلامية “لوموند” و”ميديا بارت” و”إذاعة فرنسا” التي خصصت تغطية واسعة لهذه القضية.

واغتنم البعض فرصة ورود أحد هواتف الملك محمد السادس ضمن قائمة الهواتف التي قد تنصتت عليها المخابرات المغربية، إلا أنه من المحتمل جدا، حسب كاتب المقال، أن “الحموشي كان يسعى لمراقبة خطى الملك لأجل صون صورته التي نالت منها بشكل جسيم الإشاعات الملحة والقذرة”.

ومن الممكن أيضا أن “اختيار” (والذي لا يعني بالضرورة تجسس)، هاتف محمد السادس قد تم القيام به عن قصد لأجل إبعاد الملك عن شكوك حول تورطه المحتمل في حال إذا ما تم اكتشاف أن المغرب يستخدم البرنامج الجسوس بيغاسوس، وهذا هو الحال حاليا.

وتساءل لمرابط في مقاله عما إذا سيتخلى الملك عن الحموشي في حال إطلاق قاضي فرنسي أو إسباني لأمر دولي بالقبض ضده، لاسيما أن للحموشي مشاكل مع العدالة الفرنسية في قضية مومني، فالأمر صعب توقعه، بحسب مرابط الذي خلص إلى القول إن “ها نحن أمام أزمة دولية بدأت للتو”.

وكانت صحيفة “لوموند الفرنسية” قد أكدت السبت الفارط أن تحقيقا للسلطات الفرنسية قد أثبت أن المغرب تجسس بالفعل على هواتف عدد من الأشخاص في فرنسا وذلك بعد الكشف عن فضيحة “بيغاسوس” الذي تورط فيها نظام المخزن عبر تصنته على هواتف آلاف الشخصيات السياسية والإعلامية عبر العالم، باستخدام برنامج طورته شركة “ان اس أي” الإسرائيلية، حسبما أكدته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها السلطات الرسمية الفرنسية بشكل مستقل لتأكيد التحليل الفني الذي أجرته منظمة العفو الدولية في إطار “مشروع بيغاسوس” والمعلومات التي قدمها تجمع المؤسسات الإعلامية الدولية المشاركة في هذا التحقيق.