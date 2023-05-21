محمد عسّاف بعد حذف أغنيته “دمي فلسطيني”: “العالم مختلّ”

على منصتي "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك"

حذفت منصتا “سبوتيفاي” و”آبل ميوزيك” للموسيقى والتدوينات الصوتية، أغنية الفنان الفلسطيني محمد عسّاف “دمي فلسطيني”، بدعوة ما يسمى “معاداة السامية”، حسب ما أكده الفنان يوم الأحد.

وذكر عساف لموقع “العربي الجديد” إنه تلقى رسالة إلكترونية من المنصّتين تفيد بحذف أغنيته لكونها “تحرّض على معاداة السامية”.

وقال عساف:”فوجئت بحذف أغنية “دمي فلسطيني”، بحجة أنها حرض على العدو الصهيوني. وهو أمر يزيدني شرفاً بأن تكون أغنياتي تعبّر عن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال”.

وتابع يقول:”هذا الاتهام يزيدني شرفاً وانتماءً لوطني فلسطين وقضيتي العادلة”. مضيفا:”حتى لو حذفوا هذه الأغنية فهي موجودة في ذاكرة كل فلسطيني”.

قبل أن يعقّب ساخرا:”هذا الفعل الذي قامت به “سبوتيفاي” و”آبل ميوزيك”، يدلّ على معاداتهما هما ومن يسير على خطاهما للحرية والعدالة ولقضية فلسطين الحرة الشريفة، ولكل حر شريف ينادي بالحرية في هذا العالم المختل”.

وطُرحت أغنية “دمي فلسطيني”، ومطلعُها “على عهدي على ديني، على أرضي تلاقيني”، في جانفي 2015. وقد حقّقت ما يزيد عن 30 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وحدها.