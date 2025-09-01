مخاطر المفرقعات في احتفالات المولد النبوي الشريف.. وزارة الصحة تُحذّر

دعت وزارة الصحة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إلى توخي الحذر من استعمال المفرقعات والألعاب النارية والصواريخ والقذائف، مؤكدة أنها تشكل خطراً كبيراً على الصحة والسلامة العامة، وقد تحول أجواء الاحتفال إلى مأساة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أبرز أخطار الألعاب النارية تتمثل في اندلاع الحرائق، والضجيج الناجم عن الانفجارات وما يسببه من آثار سلبية على راحة الأفراد، خصوصاً المسنين والمرضى والنساء الحوامل والأطفال. كما قد يؤدي الصوت المرتفع إلى إتلاف السمع والتسبب في القلق والإزعاج.

كما حذرت من الإصابات المباشرة التي قد يتعرض لها مستعملو هذه المواد، حيث قد يتسبب انفجار المفرقعات في اليد بفقدان الأصابع، وفي حال إصابة العين قد يؤدي إلى العمى، فضلاً عن حروق خطيرة تصيب الأصابع والذراعين والوجه والعينين، وقد تخلف تشوهات دائمة تعيق العودة إلى حياة طبيعية.

وأكدت وزارة الصحة أن إصابات العين الناجمة عن المفرقعات تعد من أخطر العواقب، إذ قد تؤدي إلى رضوض بصرية، حروق، تقرحات أو حتى انفجار كرة العين، مما يترتب عنه تعقيدات تصل إلى العمى، مشيرة إلى أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لهذه الحوادث بسبب غياب وعيهم بالمخاطر.

وفي حال وقوع إصابات بالحروق، شددت الوزارة على تطبيق قاعدة “15”، أي صب الماء الفاتر بدرجة حرارة 15 مئوية على موضع الحرق لمدة 15 دقيقة وعلى بعد 15 سنتيمتراً، لتفادي تلف أنسجة الجلد، مع ضرورة التوجه إلى أقرب مصلحة استعجالات في حالة حدوث مضاعفات.