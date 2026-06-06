-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بكالوريا 2026

مخطط استثنائي لضمان استمرارية التموين بالطاقة خلال امتحانات شهادة البكالوريا

الشروق أونلاين
  • 77
  • 0
مخطط استثنائي لضمان استمرارية التموين بالطاقة خلال امتحانات شهادة البكالوريا
ح. م
سونلغاز تؤكد جاهزيتها لضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية والغازية عبر كامل التراب الوطني خلال فترة امتحانات الباكالوريا.

أعلنت شركة سونلغاز عشية انطلاق شهادة الباكالوريا عن تسطير مخطط استثنائي بهدف ضمان استمرارية وجودة التموين بالطاقة الكهربائية والغازية عبر كامل التراب الوطني، لاسيما على مستوى مراكز إجراء الامتحانات، بما يوفر الظروف الملائمة للمترشحين لاجتياز هذا الامتحان.

وأشارت المؤسسة انها سخرت “كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لإنجاح هذا المخطط، حيث تم تجنيد 685 فرقة للتدخل في مجال الكهرباء و618 فرقة للتدخل في مجال الغاز، موزعة عبر مختلف مديريات التوزيع، لضمان التدخل السريع والفعال عند الحاجة.”

أكثر من 876 ألف مترشح يجتازون امتحانات الباكالوريا ابتداء من غد الأحد

إضافة إلى “وضع 198 عوناً على مستوى مراكز الاستقبال الهاتفي من خلال المركز الوطني للاتصال وذلك لضمان المتابعة المستمرة واستقبال ومعالجة مختلف البلاغات، إلى جانب تنظيم نظام مداومة يضم 936 إطاراً وعوناً على مستوى المديرية العامة ومديريات التوزيع والأقطاب، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 06 إلى 11 جوان 2026، لضمان التنسيق الميداني والمتابعة المتواصلة لسير الشبكات والمنشآت.”

بكالوريا 2026.. إجراءات تنظيمية مكثفة لإنجاح الامتحان  

كما لفتت سونلغاز أنها اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية من خلال عمليات صيانة وقائية واسعة شملت الشبكات والمنشآت والمحطات الحساسة، مع تسخير المقاولات المعتمدة لدى مصالحها وتعزيز جاهزيتها للتدخل الفوري في حال تسجيل أي أعطاب أو تذبذب في التموين بالطاقة.

مقالات ذات صلة
شراكتنا مع الجزائر تتجاوز الإنجازات الحالية والتعاون مرشح لمزيد من التوسع

شراكتنا مع الجزائر تتجاوز الإنجازات الحالية والتعاون مرشح لمزيد من التوسع

سايحي يبحث مع نظيرته الباراغوانية تعزيز التعاون في هذه المجالات

سايحي يبحث مع نظيرته الباراغوانية تعزيز التعاون في هذه المجالات

الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال من فندق “The Legacy” في حيدرة

الغلق الفوري وسحب رخصة الاستغلال من فندق “The Legacy” في حيدرة

تحذيرات من مخاطر الشاشات وقلة النشاط البدني على التلاميذ

تحذيرات من مخاطر الشاشات وقلة النشاط البدني على التلاميذ

الجزائر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

الجزائر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

إطلاق أول منصة وطنية للأبوستيل.. نقلة رقمية في الإدارة الجزائرية والوثائق!

إطلاق أول منصة وطنية للأبوستيل.. نقلة رقمية في الإدارة الجزائرية والوثائق!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد