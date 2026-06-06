مخطط استثنائي لضمان استمرارية التموين بالطاقة خلال امتحانات شهادة البكالوريا

بكالوريا 2026

أعلنت شركة سونلغاز عشية انطلاق شهادة الباكالوريا عن تسطير مخطط استثنائي بهدف ضمان استمرارية وجودة التموين بالطاقة الكهربائية والغازية عبر كامل التراب الوطني، لاسيما على مستوى مراكز إجراء الامتحانات، بما يوفر الظروف الملائمة للمترشحين لاجتياز هذا الامتحان.

وأشارت المؤسسة انها سخرت “كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لإنجاح هذا المخطط، حيث تم تجنيد 685 فرقة للتدخل في مجال الكهرباء و618 فرقة للتدخل في مجال الغاز، موزعة عبر مختلف مديريات التوزيع، لضمان التدخل السريع والفعال عند الحاجة.”

إضافة إلى “وضع 198 عوناً على مستوى مراكز الاستقبال الهاتفي من خلال المركز الوطني للاتصال وذلك لضمان المتابعة المستمرة واستقبال ومعالجة مختلف البلاغات، إلى جانب تنظيم نظام مداومة يضم 936 إطاراً وعوناً على مستوى المديرية العامة ومديريات التوزيع والأقطاب، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 06 إلى 11 جوان 2026، لضمان التنسيق الميداني والمتابعة المتواصلة لسير الشبكات والمنشآت.”

كما لفتت سونلغاز أنها اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية من خلال عمليات صيانة وقائية واسعة شملت الشبكات والمنشآت والمحطات الحساسة، مع تسخير المقاولات المعتمدة لدى مصالحها وتعزيز جاهزيتها للتدخل الفوري في حال تسجيل أي أعطاب أو تذبذب في التموين بالطاقة.