مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد التعادل مع أولمبيك آسفي

قال مدرب اتحاد العاصمة، السنغالي لمين ندياي، إن فريقه قدم كل شيء، من أجل تحقيق الفوز في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”، أمام أولمبيك آسفي.

وقال ندياي في تصريحات له، بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: ‘صحيح أنا حزين للنتيجة، لأننا وضعنا كل شيء للفوز، ولسوء الحظ لم يكن ذلك كافياً، لقد قدمنا مباراة رائعة ولم نحقق الانتصار، وهذا ما يترك بعض الخيبة”.

وعبّر مدرب الاتحاد عن تفاؤله بتحقيق التأهل في لقاء الإياب بالمغرب، وقال في هذا السياق: ” نحن محفزون أكثر من أي وقت مضى، وأتمنى أن يكون اللاعبون بنفس العزيمة في لقاء العودة، وأن نعود بالتأهل من المغرب”.

وأضاف ندياي: “التعادل دون أهداف في ملعبنا ليس نتيجة سلبية، صحيح كنا نريد الفوز، لكن التأهل سيلعب في المغرب”.