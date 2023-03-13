مدرب بشكتاش يكشف حقيقة صادمة عن غزال

كشف، مدرب نادي بشكتاش التركي، غونيش شينول أنّ رشيد غزال كان يريد االعودة الى الميادين لكن فضلت عدم المغامرة به لأنّه لو تجدّدت الإصابة لن يعود مجددا هذا الموسم..

وأوضح: “لقد أراد اللعب رغم آلامه، لكننا لم نضمه إلى الفريق لأن ذلك سيكون مخاطرة. لأنه عندما يصاب مجددا لا مجال للعودة”.

وتابع ذات المتحدّث: “لا نريد المخاطرة لأنه لا عودة إلى الوراء عندما يصاب، لقد مر بنفس الشيء في مباراتين. إنه يريد أن يلعب كثيرًا. حتى أنه أخبرني أنه تخلًّص من الألم، لكنني تحدثت أيضًا إلى الطبيب، ومن الأفضل عدم البدء الآن على الأقل”. واختتم: “سوف يتعافى تمامًا في غضون يوم أو يومين، أعتقد أنه سيكون أكثر استعدادًا لمباراة اسطنبول سبور نهاية الأسبوع”.