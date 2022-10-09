مدرب بلوزداد: لاعبو جوليبا المالي ثبّتوا إبرًا حادّة في أحذيتهم!

مدرب شباب بلوزداد يُظهر للصحافيين عيّنة من الإبر التي تحدّث عنها.

أبدى التقني التونسي نبيل الكوكي مدرب فريق شباب بلوزداد مساء الأحد استياءه، من لجوء لاعبي النادي المُنافس جوليبا بماكو المالي إلى العنف.

وقال المدرب الكوكي إن لاعبي نادي جوليبا المالي ثبّتوا إبرًا حادّة في أحذيتهم، خلال مواجهتهم لِنظرائهم من فريق شباب بلوزداد!

ونشّط نبيل الكوكي مؤتمرا صحفيا عقب نهاية المباراة، وأظهر خلاله للصحافيين عيّنة من الإبر التي ثبّتها لاعبو فريق جوليبا بماكو المالي في أحذيتهم (الدقيقة الرّابعة في شريط الفيديو).

وأضاف مدرب فريق شباب بلوزداد، قائلا إنه مستاء من لجوء المُنافس إلى مثل هذا النّوع من التصرّفات الغريبة على عالم كرة القدم، ونحن في عام 2022.

ولُعبت المباراة في العاصمة المالية بماكو، تحت إدارة تحكيم من السنيغال.