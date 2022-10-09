-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب بلوزداد: لاعبو جوليبا المالي ثبّتوا إبرًا حادّة في أحذيتهم!

علي بهلولي
  • 104
  • 0
مدرب بلوزداد: لاعبو جوليبا المالي ثبّتوا إبرًا حادّة في أحذيتهم!
مدرب شباب بلوزداد يُظهر للصحافيين عيّنة من الإبر التي تحدّث عنها.

أبدى التقني التونسي نبيل الكوكي مدرب فريق شباب بلوزداد مساء الأحد استياءه، من لجوء لاعبي النادي المُنافس جوليبا بماكو المالي إلى العنف.

وقال المدرب الكوكي إن لاعبي نادي جوليبا المالي ثبّتوا إبرًا حادّة في أحذيتهم، خلال مواجهتهم لِنظرائهم من فريق شباب بلوزداد!

ونشّط نبيل الكوكي مؤتمرا صحفيا عقب نهاية المباراة، وأظهر خلاله للصحافيين عيّنة من الإبر التي ثبّتها لاعبو فريق جوليبا بماكو المالي في أحذيتهم (الدقيقة الرّابعة في شريط الفيديو).

وأضاف مدرب فريق شباب بلوزداد، قائلا إنه مستاء من لجوء المُنافس إلى مثل هذا النّوع من التصرّفات الغريبة على عالم كرة القدم، ونحن في عام 2022.

ولُعبت المباراة في العاصمة المالية بماكو، تحت إدارة تحكيم من السنيغال.

مقالات ذات صلة
الهدف السّابع لـ “ديلور”

الهدف السّابع لـ “ديلور”

محرز سعيد باستعادته لحسّه التهديفي ويتحدث عن هالاند

محرز سعيد باستعادته لحسّه التهديفي ويتحدث عن هالاند

جزائريو المنافسات الأوروبية يبصمون على مشاركة جيدة

جزائريو المنافسات الأوروبية يبصمون على مشاركة جيدة

المولودية تُطيح بِرائد الترتيب

المولودية تُطيح بِرائد الترتيب

الزماك مازال يريد بلايلي

الزماك مازال يريد بلايلي

غوارديولا: محرز كاد يسقط في فخّ البدانة

غوارديولا: محرز كاد يسقط في فخّ البدانة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد