مدرب تونس: مباراتنا ثأرية ضد المشككين..

قال مدرب منتخب تونس، منذر الكبيّر أن مباراة النهائي أمام الجزائر لن تكون ثأرية ضد المنافس، بل ثأرية ضد المشككين في قدرة المنتخب التونسي.

وأكد منذر الكبير أن المنتخب التونسي لم يتلق مع الجزائر لتكون المباراة ثأرية، بل أن اللقاء ثأري ضد الذين شككوا وانتقدوا المجموعة التي يتشكل منها منتخب نسور قرطاج، وثأرية ضد الفترة الأخيرة التي غاب فيها المنتخب عن منصات التتويج.

وعن مباراة النهائي قال الكبيّر: ” لقد قطعنا مشوارا كبيرا، للوصول إلى النهائي، واللاعبون عازمون على الدخول بعزيمة من أجل الفوز و التتويج”.

وأضاف مدرب تونس: ” نريد دخول اللقاء بنفس القوة التي دخلنا بها أمام مصر أو أكثر، تأسفنا لإصابة ياسين مرياح، لكن سنعمل على إسعاد جماهيرنا”.

وشدّد منذر الكبير، على الروح القتالية التي يجب أن يدخل بها منتخب تونس، من أجل أداء مباراة كبيرة و الظفر باللقب العربي.