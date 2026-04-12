مدرب جزائري في البطولة المصرية

انتدبت إدارة نادي الاتحاد الاسكندري المصري التقني الجزائري ميلود حمدي، لِتدريب فريقها الكروي.

واكتفت الإدارة بِتقديم المدرب حمدي، دون توضيح تفاصيل العقد على غرار المدة.

ويُصارع فريق الاتحاد الاسكندري من أجل البقاء في حظيرة النخبة، حيث لا يبتعد سوى بِفارق 4 نقاط عن رابع النازلين إلى الدرجة الثانية، قبل عشر جولات عن نهاية بطولة مصر للقسم الأول.

ويملك التقني ميلود حمدي (54 سنة) خبرة العمل في البطولة المصرية، حيث درّب في العام الماضي وإلى غاية جانفي المنصرم النادي الإسماعيلي.

وفي البطولة الوطنية، أشرف ميلود حمدي على تدريب فرق اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة وشبيبة القبائل، فضلا عن العمل الفني في بطولات السعودية وتنزانيا.

ويحوز ميلود حمدي أيضا شهادة التدريب “أ”، التابعة للاتحاد الأوروبي لِكرة القدم.

