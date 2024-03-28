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رياضة

مدرب دورتموند يكشف طبيعة إصابة بن سبعيني ومدة غيابه

عمر سلامي
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مدرب دورتموند يكشف طبيعة إصابة بن سبعيني ومدة غيابه
أرشيف
بن سبعيني

كشف مدرب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن طبيعة إصابة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، ومدة غيابه عن الميادين.

وقال مدرب دورتموند، إيدن تيريزيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه الخميس: “رامي بن سبعيني أصيب للأسف في الرباط الداخلي للركبة مع المنتخب الجزائري”.

وأضاف: “من غير المرجح أن يتمكن من اللعب مرة أخرى هذا الموسم”.

وأصيب بن سبعيني مع المنتخب الجزائري خلال الودية الأولى أمام بوليفيا، وغاب عن الثانية أمام جنوب إفريقيا، بعدما تم تسريحه من طرف الطاقم الفني، بعد تشخيص إصابته.

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