رياضة

مدرب ريال مدريد يعلّق بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
مدرب ريال مدريد يعلّق بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا
ألفارو أربيلوا

انتقد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا حكم مباراة ناديه أمام بايرن ميونخ بعد توديع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.

وفشل نادي ريال مدريد في قلب تأخره في لقاء الذهاب، بهدفين لهدف، وتكبد هزيمة لأخرى في لقاء الإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتحدث مدرب الريال عن طرد كامافينغا في الدقيقة 86 أثناء تقدم الريال بنتيجة 3-2، مضيفا “بالتأكيد البطاقة الحمراء حسمت الأمور”.

وقال أربيلوا في هذا السياق: “لا يمكن أن يطرد لاعب لمجرد احتفاظه بالكرة بعد احتساب مخالفة، وأرى أن الحكم ربما لم يكن يعلم أن كامافينغا كان لديه بطاقة صفراء، لقد أفسد المباراة بهذا القرار”.

وأضاف مدرب الريال: “قدمنا مباراة رائعة، وأشكر اللاعبين وأنا فخور بأدائهم، لقد بذلوا قصارى جهدهم، وأشكر جماهيرنا التي ساندتنا”.

وتأهل بايرن إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، بالفوز ذهابا وإيابا على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في إسبانيا و4-3 في ألمانيا.

وسيواجه النادي “البافاري” حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي، حيث يلعب لقاء الذهاب بفرنسا يوم الثلاثاء 28 أفريل، أما لقاء الإياب بألمانيا فسيلعب يوم 6 ماي المقبل.

