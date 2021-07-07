مدرب شبيبة القبائل: “متفائل بالتتويج بالكأس وتشريف الجزائر”

قال مدرب شبيبة القبائل دنيس لافان، الأربعاء، في تصريح له في مطار هواري بومدين بالعاصمة، أنه متفائل بتحقيق الفوز في النهائي والعودة بكأس “الكاف” لتشريف الجزائر وكل أنصار شبيبة القبائل.

وأضاف مدرب “الكناري” متحدثا عن المباراة المرتقبة السبت المقبل أمام الرجاء البيضاوي: ” حظوظ الفريقين قبل المباراة متساوية، حضرنا كما يجب للمباراة، وسنكمل تحضيراتنا في البنين للموعد الذي ينتظرنا”.

وأضاف لافان ” لقد ركزنا على الاسترجاع في الحصص الماضية، بعد لعبنا مباراة مقرة، ومن الناحية البدنية ليس هناك أي مشكل، خاصة وأن المنافس لعب مباراة إضافية مقارنة بنا، حيث لعبنا ثلاث مواجهات، أما الرجاء فلعب4 مباريات، آخرها كانت الثلاثاء”.

وتحدث لافان عن استعمال تقنية “الفار” في النهائي المنتظر حيث قال:” سنلعب على ملعب محايد، ولا نتخوف من التحكيم، وتقنية “الفار” أمر جيد في مثل هذه المباريات، والآن علينا أن نستعد جيدا لهذه المواجهة،لتأكيد إمكانياتنا والعمل على التتويج بالكأس”.

للإشارة فإن وفد شبيبة القبائل، سيتواجد في كوتونو البنينية بداية من أمسية اليوم الأربعاء، وسيخوض عدا الخميس حصة تدريبية هناك، على أن يختتم استعداداته بإجراء آخر حصة أمسية الجمعة، وقاد وفد الشبيبة رئيس الفريق شريف ملال، ومن المنتظر أن يكون النادي القبائلي مدعما السبت المقبل بحوالي 350 مناصرا يتنقلون من الجزائر يوم المباراة على متن طائرة خاصة، بالإضافة إلى عدد من الأنصار الذين سيتنقلون من بلدان أوروبية.