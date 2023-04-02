مدرب نانت: حجام اللاعب الوحيد الذي أصرّ على الصّيام

أكّد التقني أنطوان كومبواري مدرب فريق نانت الفرنسي مساء الأحد، أنه أبعد لاعبه الدولي الجزائري جوين حجام عن مواجهة نادي رامس بِسبب صيامه رمضان.

ونشّط المدرب كومبواري مؤتمرا صحفيا بعد نهاية المباراة، فقال: “لا داعي للقلق بِالنسبة للصائمين، فأنا على استعداد لِدعمهم. هناك دعم، وهناك الاستماع. نحن نعلم أنه وقت صعب. ولكن في يوم المباراة يجب أن لا تصوم. تنتظرك تحدّيات، ويجب أن تكون مستعدّا. لم أجلب الذين فضّلوا الصّيام. لا أريدهم أن يتعرّضوا للإصابات. حجام؟ إنه اختياره (فضّل الصّيام)، وأنا أحترمه. لا توجد عقوبة، لكن لديّ إطار عمل”.

وأشار مدرب فريق نانت إلى أن 6 لاعبين من فريقه كانوا معنين بِصوم رمضان، ووحده جوين حجام الذي أصرّ على تأدية الرّكن الإسلامي.

وعكس المدافع جوين حجام، شارك المهاجم أندي ديلور أساسيا في هذه المباراة، ما يعني أنه أفطر. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 77، تاركا فريقه نانت مُنهزما بِثلاثية نظيفة، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

ويتموقع فريق نانت بعد هذه الخسارة الثقيلة في المركز الـ 14 بِرصيد 30 نقطة، ويشغل نادي براست الرّتبة الـ 7 بِمجموع 46 نقطة.