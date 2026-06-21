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اقتصاد
توزيع 500 ألف عجلة سيارات منذ إطلاق المنصة الرقمية لاقتناء العجلات

مدير “نفطال” يؤكد القضاء نهائيا على أزمة العجلات مع نهاية سبتمبر

الشروق أونلاين
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مدير “نفطال” يؤكد القضاء نهائيا على أزمة العجلات مع نهاية سبتمبر
نفطال (شبكات)
شردود في زيارة عمل إلى ولاية النعامة، 21 جوان 2026.

أكد الرئيس المدير العام لشركة “نفطال” جمال شردود، أنه سيتم القضاء نهائيا على أزمة عجلات السيارات مع نهاية سبتمبر القادم بعد فتح مناقصة لشراء 3.5 مليون عجلة.

ووفقا لما نقله “الشعب أونلاين”، أكد شردود أن المنصة الرقمية لاقتناء العجلات قضت نهائيا على المضاربة ونظمت عملية التوزيع، في تصريح خلال زيارته ولاية النعامة، اليوم الأحد، 21 جوان.

نفطال تُطلق منصة رقمية لاقتناء العجلات المطاطية

وكشف المسؤول عن توزيع 500 ألف عجلة سيارات من أصل 700 ألف عجلة دخلت السوق الوطنية، إلى حد الآن.

شردود لفت كذلك إلى أن المنصة سجلت 25 ألف محاولة احتيال لكن شرط البطاقة الرمادية للتسجيل في المنصة حال دون ذلك .

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