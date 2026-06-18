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مدينة جزائرية تتصدر قائمة أكثر مدن العالم حرا خلال 24 ساعة

الشروق أونلاين
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مدينة جزائرية تتصدر قائمة أكثر مدن العالم حرا خلال 24 ساعة

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، مدينة جزائرية في المرتبة الأول ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن أدرار جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 47 درجة مئوية تلتها مدينة إن صالح التي بلغت درجة الحرارة فيها 46.8 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي تميمون التي حلت في المرتبة الرابعة بـ 46.1 وجاءت مدينة إن أزاوا تاسعا بـ 45.6 وجاءت مدينة إن قزام في المرتبة 12 بـ 45.5 درجة مئوية.

كما شملت القائمة مدنا عربية أخرى منها المدينة المنورة التي جاءت في المرتبة الثالثة بدرجات حرارة بلغت 46.3 درجة مئوية وكذا ينبع السعودية ومدينة العمارة العراقية.

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