مذكرة تفاهم بين “ألجيريا فانتر” و”روش الجيري” السويسرية

وقع المسرع العمومي للمؤسسة الناشئة “ألجيريا فانتر” والشركة السويسرية المتخصصة في التشخيص والتكنولوجيا الحيوية “روش الجزائر” مذكرة تفاهم بهدف دعم المؤسسات الناشئة الجزائرية الناشطة في قطاع الصحة والتكنولوجيا الطبية.

ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية سيد علي زروقي المدير العام لشركة الجيريا فانتر وعن جانب الشركة السويسرية المدير العام لشركة روش الجزائر خليل قداوي بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد.

ويتعلق الأمر بالنسبة للطرفين من خلال هذه الشراكة بدعم وتأطير المؤسسات الناشئة العاملة في المجال الصحي من خلال تزويدها بالموارد والخبرة و الشبكات اللازمة لتطورها, حسبما تم توضيحه خلال حفل التوقيع.

وحسب بيان سلمته شركة روش الجزائر للصحافة على هامش التوقيع على الاتفاقية، يتمثل الهدف منها في تسريع تطوير واعتماد حلول مبتكرة تقترحها المؤسسات الناشئة الجزائرية، وبالتالي تحسين حياة المرضى وتعزيز الرعاية الصحية في الجزائر.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد وليد أن هذا التعاون بين شركة الجزائر فانتور و”أحد عمالقة التكنولوجيا الحيوية في العالم” يندرج في إطار الابتكار المفتوح ويسمح بإقامة جسور جديدة في التعاون الثنائي الجزائري- السويسري مضيفا أن هذا الاتفاق يندرج أيضا في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، خاصة تلك الواردة في قانون المالية 2024.

ومن جانبه، أكد زروقي على أهمية مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد التزام شركة الجزائر فانتر بمرافقة ودعم المؤسسات الناشئة الجزائرية و حاملي المشاريع المبتكرة في الجزائر في أعقاب تحسين النظام البيئي الوطني لريادة الأعمال.

وحسب زروقي فان من أصل أربعين مجالا تنشط فيه المؤسسات الناشئة والمقاولون في الجزائر، هناك عشرة مجالات تتعلق بالتكنولوجيات، موضوع هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد المدير العام لشركة روش الجزائر أن مذكرة التفاهم هذه ستسمح للمؤسسات الناشئة الجزائرية التي سيتم اختيارها بتقديم حلول للإشكاليات الوطنية وحتى العالمية المرتبطة بالصحة والتي تطرحها شركة روش.