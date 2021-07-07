مذيعة عراقية ترد بعدما أثارت جدلا واسعا بتصريحاتها حول مظهرها وصلاتها!

ردت الفنانة والمذيعة العراقية المثيرة للجدل، داليا نعيم على الجدل الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة بأنها لم تقل أبدا أنه لا وقت لديها للصلاة.

وأعادت داليا نشر فيديو من مقابلتها مع قناة الرشيد العراقية عبر إنستغرام وكتبت: “وين كلمة ما عندي وقت للصلاة… استحوا على نفسكم شوية أصحاب البيدجات متصدقون تجلبون بسالفة”.

وتظهر الفنانة في المقطع المصور وهي تقول بأنه في بعض الأحيان يشغلها العمل عن أداء الصلاة، حيث قالت للمذيع نزار الفارس الذي سألها حول الموضوع: “مثلا آني عندي برنامج وياك وصار وقت الصلاة شلون أكو آني أصلي”.

وأثارت داليا نعيم جدلا واسعا بتصريحاتها حول الصلاة وأيضا مظهرها حيث أكدت بأن الكثيرات يشعرن بالغيرة منها ويرغبن في التشبه بمظهرها، وأشارت إلى أنها في كل مرة تضع إعلانا لدكتور تجميل تجدهن يهرعن إليه طالبات شفاه مثل شفاهها وأنف مثل أنفها… إلخ.