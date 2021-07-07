-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

مذيعة عراقية ترد بعدما أثارت جدلا واسعا بتصريحاتها حول مظهرها وصلاتها!

نادية شريف
  • 1861
  • 0
مذيعة عراقية ترد بعدما أثارت جدلا واسعا بتصريحاتها حول مظهرها وصلاتها!

ردت الفنانة والمذيعة العراقية المثيرة للجدل، داليا نعيم على الجدل الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة بأنها لم تقل أبدا أنه لا وقت لديها للصلاة.

وأعادت داليا نشر فيديو  من مقابلتها مع قناة الرشيد العراقية عبر إنستغرام وكتبت: “وين كلمة ما عندي وقت للصلاة… استحوا على نفسكم شوية أصحاب البيدجات متصدقون تجلبون بسالفة”.

وتظهر الفنانة في المقطع المصور وهي تقول بأنه في بعض الأحيان يشغلها العمل عن أداء الصلاة، حيث قالت للمذيع نزار الفارس الذي سألها حول الموضوع: “مثلا آني عندي برنامج وياك وصار وقت الصلاة شلون أكو آني أصلي”.

وأثارت داليا نعيم جدلا واسعا بتصريحاتها حول الصلاة وأيضا مظهرها حيث أكدت بأن الكثيرات يشعرن بالغيرة منها ويرغبن في التشبه بمظهرها، وأشارت إلى أنها في كل مرة تضع إعلانا لدكتور تجميل  تجدهن يهرعن إليه طالبات شفاه مثل شفاهها وأنف مثل أنفها… إلخ.

مقالات ذات صلة
ابنة الراحل عيسى ميقاري تصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ابنة الراحل عيسى ميقاري تصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي

إليسا تثير الجدل بتغريدتها عن انقراض الرجال وبقاء أشباههم!

إليسا تثير الجدل بتغريدتها عن انقراض الرجال وبقاء أشباههم!

وفاة طفلة وهي تستعرض القرآن الكريم لمعلمتها بأحد مساجد العاصمة

وفاة طفلة وهي تستعرض القرآن الكريم لمعلمتها بأحد مساجد العاصمة

الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

عبير موسي تتهم جماعة الإخوان بالسيطرة على تونس

عبير موسي تتهم جماعة الإخوان بالسيطرة على تونس

لم يسرقكم كان يصرف عليكم.. ابنة بن علي تثير جدلا بمنشور على فيسبوك

لم يسرقكم كان يصرف عليكم.. ابنة بن علي تثير جدلا بمنشور على فيسبوك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد