مرافقة المصدرين لتسريع اختراق الأسواق الدولية

بحثت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (CIPA)، خلال اجتماع عمل جمع مسؤوليها بممثلي نقابة المصدّرين التابعة لها، آفاق تطوير الصادرات الوطنية والآليات الكفيلة بتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية ورفع قدرته التنافسية.

وترأس الاجتماع، المنعقد بمقر الكنفدرالية أمس الأحد، رئيس الكنفدرالية بالنيابة الدكتور سعيد حنين، بحضور رئيس وأعضاء نقابة المصدّرين، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى ترقية الصادرات الوطنية ودعم المؤسسات الجزائرية للانفتاح على الأسواق الدولية.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول واقع التصدير في الجزائر وآفاقه المستقبلية، والاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم وبحث السبل العملية لمعالجتها.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على الدور الذي تضطلع به كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين باعتبارها إطاراً جامعاً للفاعلين الاقتصاديين، من خلال مرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، وتسهيل نشاطهم وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في تطوير الصادرات الوطنية.

وأكد الدكتور سعيد حنين أن الكنفدرالية تضع إمكاناتها في خدمة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، مع استعدادها لمواصلة التنسيق والمرافقة من أجل رفع العراقيل التي قد تعترض نشاطهم، بما يدعم الأهداف الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والعمل المشترك داخل إطار الكنفدرالية، بهدف بلورة حلول عملية وفعالة تخدم مصالح المتعاملين الاقتصاديين وتدعم التنمية الاقتصادية الوطنية.