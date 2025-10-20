-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

مركز الجزائر بين أكبر مورّدي الغاز المسال إلى أوروبا.. تقرير دولي يكشف

محمد فاسي
  • 90
  • 0
صادرات الجزائر من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

جاءت الجزائر في المركز الرابع ضمن قائمة أكبر الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بيانات تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية” للربع الثالث من عام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن.

وحسب التقرير، بلغت صادرات الجزائر نحو 1.39 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 1.47 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلة انخفاضًا طفيفًا نسبته 5.5%.

وبذلك استحوذت الجزائر على حصة تقارب 6% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا وقطر.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة واصلت تصدر القائمة بصادرات بلغت 14.55 مليون طن، بينما جاءت روسيا في المركز الثاني بـ 2.54 مليون طن، وقطر في الثالث بـ 1.45 مليون طن.

وأشار إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال ارتفعت بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 23.53 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنحو 17.55 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

