مركز الفلك الدولي يصدر بيانا هاما بشأن أول أيام عيد الفطر

بعد تداول خبر استحالة رؤية هلال شوال الخميس

أصدر مركز الفلك الدولي، بيانا هاما بشأن أول أيام عيد الفطر، نافيا ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل، أنه أكد السبت 22 أفريل بداية لشهر شوال.

وشدد المركز في بيان له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، موضحا أن المقال الأصلي، احتوى على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم.

وأضاف أنه بناء على تلك التفاصيل يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية، علما بأن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية.

وجاء في البيان الأول الذي أصدره الفلك الدولي وتناقلته المواقع والصفحات على الانترنت أن تحري هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) سيكون الخميس 20 أفريل 2023م.

وأشار إلى أن الرؤية، الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأيضا غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية الدول، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا.

وأوضح أن الرؤية تبقى صعبة جدا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف سالفة الذكر، وبالتالي الأصل باعتماد رؤية الهلال شرطا لبدء الشهر أن يكون عيد الفطر يوم السبت 22 أفريل.

في ذات السياق لفت المركز، أنه وبمثل هذه الظروف فإن بعض الأشخاص يتقدمون بالشهادة برؤية الهلال وتقبل شهادتهم في بعض الدول، وبالتالي من المتوقع أن يكون العيد يوم الجمعة في العديد من دول العالم الإسلامي، ما لم يختلف هذا العام عن سابقه.

وردا على بيان المركز الدولي أوضح الخبير الفلكي السعودي عبدالله الخضيري أن “الهلال سيمكث مساء الخميس 29 رمضان بعد الشمس في موقع مرصد الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة، ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابيا فيمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد من داخل المدن”.

وقال مواطنه الفلكي د.عبدالله المسند أنه “عندما يكون الشهر مكتملاً (30 يوماً) في ⁧‫تقويم أم القرى‬⁩، فإننا نعلم مسبقاً بوقت دخول الشهر وخروجه 100%، ونجزم أنه فعلاً 30 يوماً، لأن الحساب الفلكي قطعي”.

وأضاف: “وعندما يكون الشهر ناقصاً (29 يوما) في تقويم أم القرى، كما في رمضان الحالي، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يوماً أو 30 يوماً، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث ⁧‫الاقتران‬⁩ وولادة ⁧‫الهلال‬⁩، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية ⁧‫الترائي‬⁩ الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصاً”.

وكانت التوقعات الفلكية لهذا العام قد كشفت احتمالية أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق لـ21 أفريل الجاري، وبذلك تكون عدة رمضان 29 يومًا.

وبحسب التوقعات فإن غالبية الدول العربية والإسلامية ستتمكن من رؤية الهلال، ولم تحدث هذه المصادفة إلا منذ عدة سنوات بأن يكون يوم الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك.

ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس المقبل 29 رمضان 1444هـ، حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 أفريل 2023م.

من جهته، أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، منذ أيام، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنه من المتوقع أن يكون رمضان هذا العام 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة هو غرة شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يصادف عيد الفطر يوم جمعة، وهذا الأمر من الأمور النادرة التي لا تحدث إلا كل عدة أعوام.