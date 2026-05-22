يكتسي بُعدًا إفريقيا..

مركز جزائري إيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي

لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الإيطالي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 37)، مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي.

وسيتمّ إنشاء المركز الذي يحمل اسم المناضل الإيطالي وصديق الثورة الجزائرية “أنريكو ماتيي”، بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين في جويلية 2025.

وسيوضع مركز الامتياز الذي يكتسي بعدا إفريقيا، تحت وصاية وزارة الفلاحة الجزائرية. كما سيكون مقره بولاية سيدي بلعباس.

وتتمثل مهمة المركز بشكل عام، في بتعزيز الإمكانات الوطنية والإفريقية في الميدان الفلاحي، عبر اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة لـ:

  • تحسين الإنتاجية الزراعية،
  • وترشيد استغلال الموارد الطبيعية،
  • وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ.

ويُشكّل مجلس إدارة المركز ومجلسه العلمي والبيداغوجي من ممثلين عن البلدين، على غرار الوكالة الفضائية الجزائرية، ووكالة الفضاء الإيطالية، ومجلس البحوث الزراعية الإيطالي.

