مزيج الكهرباء الجزائري.. هيمنة الغاز وبداية التحول الشمسي

بلغ إنتاج الكهرباء في الجزائر 96.4 تيراواط/ساعة خلال عام 2024، مقابل 95.84 تيراواط/ساعة في 2023، فيما واصل الغاز الطبيعي سيطرته على مزيج توليد الكهرباء بحصة بلغت 98.6 بالمائة، وفق بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الكهرباء جاء لتلبية الطلب المحلي الذي سجل 93.8 تيراواط/ساعة خلال 2024، مقارنة بـ 93.4 تيراواط/ساعة في العام السابق، في وقت تراجع استهلاك الغاز في محطات التوليد إلى 18.86 مليار متر مكعب، مقابل 21.02 مليار متر مكعب خلال 2023، رغم ارتفاع حجم الإنتاج الكهربائي.

وأظهرت بيانات مزيج توليد الكهرباء في الجزائر استمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، إذ بلغت حصته الإجمالية 98.94 بالمائة خلال 2024، مقابل 99.04 بالمائة في العام السابق، مع تسجيل تحرك محدود نحو تنويع مصادر الإنتاج عبر زيادة مساهمة الطاقة النظيفة.

واستحوذ الغاز الطبيعي على 98.6 بالمائة من مزيج الكهرباء خلال 2024، بكمية توليد بلغت 95 تيراواط/ساعة، مقارنة بحصة بلغت 98.7 بالمائة وإنتاج قدره 94.6 تيراواط/ساعة خلال 2023.

وبحسب البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، حافظ النفط على مساهمته عند 0.34 بالمائة من مزيج توليد الكهرباء، بكمية إنتاج بلغت 0.33 تيراواط/ساعة خلال 2024، وهي نفس المستويات المسجلة في العام السابق.

في المقابل، ارتفعت حصة الطاقة النظيفة بشكل طفيف إلى 1.07 بالمائة خلال 2024، بدعم من نمو الطاقة الشمسية التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للكهرباء في الجزائر بعد الغاز، بحصة بلغت 1.03 بالمائة مقارنة بـ 1 بالمائة خلال 2023.

كما استقرت مساهمة طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية عند 0.02 بالمائة لكل مصدر خلال 2024، وفق البيانات ذاتها.

وتشير المعطيات إلى أن الجزائر بدأت تعزيز حضور الطاقة الشمسية ضمن مزيج الكهرباء، خاصة مع دخول محطتي “الغروس” و”تندلة” للطاقة الشمسية حيز التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، ضمن المرحلة الأولى من برنامج وطني يستهدف الوصول إلى 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وتسعى الجزائر إلى رفع قدرات الطاقات المتجددة إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز الأمن الطاقوي.

وفي التوقعات المستقبلية، تترقب وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على الكهرباء في الجزائر بمعدل سنوي يبلغ 4.5 بالمائة إلى غاية عام 2030، بالتوازي مع نمو قدرات محطات التوليد بأكثر من 3.6 بالمائة سنوياً.

كما تتوقع الوكالة، وفق ما نقلته بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ارتفاع حصة الطاقة الشمسية في مزيج توليد الكهرباء الجزائري من نحو 1 بالمائة عام 2025 إلى أكثر بقليل من 2 بالمائة بحلول 2030، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في تحقيق الأهداف المسطرة.