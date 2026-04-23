إدارة الموقع
العالم

مسؤول إيراني: بدأنا تحصيل رسوم العبور في مضيق هرمز

الشروق أونلاين
  • 411
  • 0
وكالات
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان

قال مسؤول برلماني إيراني رفيع المستوى، الخميس، إن طهران تلقت أولى إيراداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، قوله: “تم إيداع أولى إيرادات رسوم العبور عبر مضيق هرمز في حساب البنك المركزي”.

وأكد بابائي أن 20% من نفط العالم و35% من غازه يمر عبر مضيق هرمز لذا السيطرة عليه تعني دور إيران في الاقتصاد الدولي

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد نادري، قد أكّد في وقتٍ سابق، أنّ تحصيل رسوم المرور في مضيق هرمز “سيكون بالريال الإيراني”، مشدداً على أنّ “هذه الرسوم ستكون دائمة”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إيران، على لسان رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، أنّ “مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية”، وذلك مع استمرار الحصار الأميركي على المضيق في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

ومنذ 28 فيفري الماضي، سمحت إيران بمرور عدد محدود للغاية من السفن عبر المضيق الذي يستخدم، بالإضافة إلى صادرات النفط والغاز العالمية، لنقل سلع أساسية أخرى.

وفي 30 مارس الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط فرض هذه الرسوم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد