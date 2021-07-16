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الجزائر

مسؤول بوزارة التعلم العالي: تلقيح حاملي شهادة البكالوريا الجدد في هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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مسؤول بوزارة التعلم العالي: تلقيح حاملي شهادة البكالوريا الجدد في هذا التاريخ

كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين غوالي، عن اتخاذ التدابير اللازمة لبرمجة وتنظيم حملة تلقيح لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد في سبتمبر المقبل.

وأوضح غوالي، الخميس، في تصريح للإذاعة الوطنية على هامش إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة طلبة كلية الطب لجامعة الجزائر، أن تلقيح المتحصلين على البكالوريا سيكون قبل التحاقهم بمقاعد الدراسة لضمان حماية واسعة من الفيروس بالجامعات والمجتمع ككل.

وكشف المتحدث عن توسيع حملة التلقيح لتشمل جميع المعاهد الوطنية بجميع اختصاصاتها عبر مختلف الولايات.

كما اعتبر الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي، أنه في إطار حملة التلقيح الواسعة التي أطلقتها الوزارة تم  استهداف طلبة الجامعات انطلاقا من كلية الطب لجامعة الجزائر، مشيرا إلى أن حماية شريحة الشباب “مهم جدا باعتبار أن الفيروس أصبح يمس جميع الشرائح دون استثناء”.

وأكد بالمناسبة بأن التلقيح يبقى “الوسيلة الوحيدة” لوقاية المجتمع من سلسلة نقل العدوى، معبرا عن أمله في أن “يشترك الجميع لضمان نجاح هذه العملية”.

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