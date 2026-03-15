إدارة الموقع
منوعات

مسابقة وطنية لتصميم الطوابع البريدية

الشروق أونلاين
  • 192
  • 0
ح.م
لافتة المسابقة

أعلنت المديرية العامة لبريد الجزائر يوم الأحد في بيان، عن تنظيم مسابقة وطنية لإنجاز تصاميم الطوابع البريدية وأظرفة اليوم الأول.

وتفتح هذه المسابقة، حسب ما ذكره البيان، لفائدة جميع المختصين من الفنانين التشكيليين، والمصممين الغرافيكيين، والمبدعين المستقلين، من الحائزين على بطاقة حرفي أو أي شهادة إثبات.

وتتطلب المشاركة في المسابقة إنجاز تصاميم لطوابع بريدية ولأظرفة اليوم الأول، وفق المواضيع المبرمجة لسنة 2026.

إصدار طابع بريدي حول عضوية الجزائر في مجلس الأمن

وتودع المشاركات أو ترسل عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل التسليم في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 31 مارس 2026. إلى مقر مديرية الطابع البريدي والطوابعية بتليملي في العاصمة.

وقالت المؤسسة إنها ستخصص منحة مالية قدرها 8 مليون سنتيم لكل فائز عن كل تصميم طابع بريدي معتمد. و2 مليون سنتيم عن كل تصميم ظرف يوم أول معتمد.

وفيما تحتفظ بريد الجزائر بكامل حقوق الملكية للتصاميم الفائزة، ستُعاد التصاميم التي لم يتمّ اختيارها إلى أصحابها بعد إعلان نتائج المسابقة.

مقالات ذات صلة
فلكيًا.. جمعية الشعرى تكشف موعد عيد الفطر في الجزائر 

فلكيًا.. جمعية الشعرى تكشف موعد عيد الفطر في الجزائر 

“ممنوع تصوير الدمار”.. الإمارات تسجن ناشري فيديوهات التفجيرات

“ممنوع تصوير الدمار”.. الإمارات تسجن ناشري فيديوهات التفجيرات

لماذا يجب تقليل السكر في حلويات العيد؟

لماذا يجب تقليل السكر في حلويات العيد؟

لماذا نشعر أن رمضان يمرّ أسرع كل عام؟!

لماذا نشعر أن رمضان يمرّ أسرع كل عام؟!

السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شوال  

السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شوال  

متفوقًا على عمالقة هوليوود.. يوتيوب يحصد الصدارة في سوق الإعلانات الرقمية لعام 2025

متفوقًا على عمالقة هوليوود.. يوتيوب يحصد الصدارة في سوق الإعلانات الرقمية لعام 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد