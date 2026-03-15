مسابقة وطنية لتصميم الطوابع البريدية

أعلنت المديرية العامة لبريد الجزائر يوم الأحد في بيان، عن تنظيم مسابقة وطنية لإنجاز تصاميم الطوابع البريدية وأظرفة اليوم الأول.

وتفتح هذه المسابقة، حسب ما ذكره البيان، لفائدة جميع المختصين من الفنانين التشكيليين، والمصممين الغرافيكيين، والمبدعين المستقلين، من الحائزين على بطاقة حرفي أو أي شهادة إثبات.

وتتطلب المشاركة في المسابقة إنجاز تصاميم لطوابع بريدية ولأظرفة اليوم الأول، وفق المواضيع المبرمجة لسنة 2026.

وتودع المشاركات أو ترسل عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل التسليم في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 31 مارس 2026. إلى مقر مديرية الطابع البريدي والطوابعية بتليملي في العاصمة.

وقالت المؤسسة إنها ستخصص منحة مالية قدرها 8 مليون سنتيم لكل فائز عن كل تصميم طابع بريدي معتمد. و2 مليون سنتيم عن كل تصميم ظرف يوم أول معتمد.

وفيما تحتفظ بريد الجزائر بكامل حقوق الملكية للتصاميم الفائزة، ستُعاد التصاميم التي لم يتمّ اختيارها إلى أصحابها بعد إعلان نتائج المسابقة.