مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في يوم عرفة

جدّدت جماعات المستوطنين صباح الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع وقفة عرفة وعشية احتفال المسلمين بعيد الأضحى.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن قوات الاحتلال وفّرت الحماية للمستوطنين المقتحمين، الذين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

كما شهد يوم الإثنين اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، شارك فيها أكثر من 400 مستوطن، والعشرات من الزائرين تحت غطاء السياحة.

وأدى المستوطنون خلال اقتحامهم الأقصى، صلوات جماعية جهرية بأصوات مرتفعة. أثناء سيرهم من منطقة باب الرحمة، وصولاً إلى الرواق الغربي.

وقام المقتحمون بتشكيل حلقة رقص وغناء في المنطقة الشرقية من المسجد. على بُعد أمتار من مصلى باب الرحمة، احتفالًا بما يسمى “عيد الأسابيع” اليهودي.

وتتعمد قوات الاحتلال عزل المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى بالكامل، خلال فترة الاقتحامات. وتخصيصها للمستوطنين لتنفيذ صلواتهم وطقوسهم العلنية، مع منع اقتراب المصلّين منها.