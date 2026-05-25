مشاركة جزائرية وازنة في المعرض الدولي للسياحة بشنغهاي

التظاهرة تجمع كبار الفاعلين الدوليين

تشارك الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 ماي الجاري بشنغهاي (الصين)، في فعاليات الطبعة التاسعة من المعرض الدولي للسياحة،بهدف التعريف بمقوماتها وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للديوان الوطني للسياحة (ONT).

وأوضح المصدر ذاته، أنه “في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى الترويج للوجهة السياحية الجزائرية على المستوى الدولي، وتنويع مصادر تدفق السياح، يشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية ممثلا في الديوان الوطني للسياحة إلى جانب 14 متعاملا سياحيا وطنيا، في فعاليات الطبعة التاسعة من المعرض الدولي للسياحة ITB China 2026 المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 مايو 2026 بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية”.

وتندرج هذه المشاركة “ضمن التوجه الاستراتيجي للقطاع الهادف إلى تعزيز تموقع الجزائر ضمن الأسواق السياحية ذات الإمكانات العالية، لاسيما السوق السياحي الصيني الذي يعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياح على المستوى العالمي بالنظر إلى ديناميكيته المتنامية وحجمه الكبير”.

ويشكل هذا المعرض “منصة مهنية دولية مرجعية تجمع كبار الفاعلين في صناعة السياحة والأسفار، ما يتيح فرصة متميزة للتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها الجزائر، وتعزيز التواصل مع المهنيين وصناع القرار، وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة من شأنها دعم جاذبية الوجهة السياحية الجزائرية وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية”.

وفي هذا الإطار “تم تخصيص جناح وطني للجزائر مصمم وفق رؤية معمارية عصرية مستوحاة من ثراء وتنوع الموروث الحضاري والثقافي الجزائري، بما يبرز الهوية الوطنية ويعكس أصالة الوجهة السياحية الجزائرية وتميزها”، كما سيتم تجهيز الجناح بـ”مختلف الوسائل التقنية والاتصالية الحديثة، قصد ضمان تنفيذ برنامج ترويجي متكامل وعرض مجموعة متنوعة من الدعائم الإعلامية والوسائط الرقمية التفاعلية التي تبرز المؤهلات السياحية والثقافية والطبيعية التي تتمتع بها الجزائر”.

ولفت البيان إلى أن زوار الجناح، سيتمكنون من “خوض تجارب افتراضية ثلاثية الأبعاد لعدد من المواقع والمعالم السياحية الجزائرية، بما يسمح باكتشاف المقومات السياحية الوطنية بأسلوب رقمي حديث وتفاعلي يعكس مستوى التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مجال الرقمنة والترويج الذكي”.

وفي سياق تثمين التراث الوطني المرتبط بالصناعات التقليدية “سيتم تخصيص فضاء خاص بفن السيراميك التقليدي، من خلال تنظيم ورشات حية تعكس غنى الموروث الثقافي الجزائري وتساهم في تعزيز جاذبية الوجهة السياحية الوطنية لدى الزوار والمهنيين الدوليين”.

وتؤكد هذه المشاركة، حرص قطاع السياحة والصناعة التقليدية على “مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز حضور الجزائر في كبرى التظاهرات والمعارض السياحية الدولية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة ودعم مكانة الجزائر كوجهة سياحية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوع والحداثة” يتابع المصدر ذاته.