مشاركة دولية واسعة في افتتاح صالون “جازاغرو” للصناعات الغذائية

افتتحت الطبعة الثالثة والعشرون من الصالون المهني للصناعات الغذائية “جزاغرو” بمشاركة نحو 700 عارض جزائري وأجنبي يمثلون 28 بلدا، ما يعكس الحضور الدولي القوي لهذا الحدث الاقتصادي المتخصص في قطاع الصناعات الغذائية.

ويضم الجناح الوطني أكثر من 150 مؤسسة جزائرية، إلى جانب مشاركة أجنبية لافتة تقودها شركات من إيطاليا وتركيا والصين وألمانيا، حيث تعرض أحدث معدات الصناعات الغذائية، فضلا عن حلول التحويل والتوضيب والتغليف.

كما تسجل التظاهرة حضور شركات من عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وعمان وتونس، في إطار تعزيز التبادل والخبرات في هذا المجال الحيوي.

ويركز الصالون بشكل خاص على الابتكار، لاسيما من خلال تنظيم مسابقة “جاز-اينوف” التي تسلط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات في القطاع.

وأكد المنظمون أن هذا الحدث يمثل منصة مميزة تجمع المنتجين والمصنعين، حيث يتيح عرض مجموعة واسعة من المعدات والآلات الموجهة للصناعات الغذائية التحويلية والتوضيب والتغليف، مع إبراز الدور المتزايد لهذه الأخيرة في تحسين تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وعلى هامش الصالون، يرتقب تنظيم سلسلة من الندوات وورشات العمل التي تركز على قضايا استراتيجية، أبرزها الصادرات كمحرك للنمو، وتثمين المنتجات الفلاحية الثانوية، والأمن الغذائي، إلى جانب الابتكار الأخضر والاقتصاد الدائري وتقنيات التوضيب والتغليف في الجزائر.