مشاركة محيوص غير مؤكدة أمام الأخضر الليبي.. وبن شيخة في “ورطة”

بعثة اتحاد العاصمة سافرت الجمعة إلى بنغازي

لم تتأكد لحد الساعة مشاركة الدولي أيمن محيوص مع فريقه اتحاد العاصمة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي، أمام نادي الأخضر الليبي هذا الأحد، بسبب الآلام التي يشكو منها على مستوى الفخذ، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها هداف المنتخب الوطني المحلي في لقاء الكأس الأخير أمام اتحاد مغنية، حيث سيعمل الطاقم الطبي للاتحاد على معالجة اللاعب في الساعات المقبلة لضمان جاهزيته للمباراة، في وقت تشير آخر الأخبار أن المدرب بن شيخة بات مستعدا لكل المفاجآت من خلال تجهيز بديل لمحيوص في الموعد القاري القادم.

وكانت بعثة الاتحاد قد سافرت الجمعة إلى مدينة بنغازي في ليبيا، بوفد يضم قرابة 40 فردا منهم 27 لاعبا، حيث يأمل الاتحاد تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في صدارة المجموعة وتعبد له طريق التأهل إلى الأدوار المقبلة من المنافسة القارية.

يحدث هذا في الوقت الذي عمل الطاقم الفني للنادي العاصمي بقيادة عبد الحق بن شيخة على الرفع من معنويات المجموعة عقب الخروج “المفاجئ” من كأس الجمهورية على يد نادي اتحاد مغنية، حيث طلب بن شيخة لاعبيه نسيان الإقصاء من الكأس والتفكير فيما هو آت بدءا بالمواجهة المقبلة أمام الأخضر الليبي، حيث ألح بن شيخة على ضرورة العودة بكامل الزاد من أجل البقاء في السباق لضمان التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة القارية.

يشار أن اتحاد العاصمة كان قد حقق انطلاقة قوية في كأس “الكاف” بالفوز على نادي لوبوبو الكونغولي على ملعب 5 جويلية الأولمبي بثلاثية نظيفة، سجل منها بوسليو هدفين في الدقيقتين 7 و65 من زمن المباراة، قبل أن يختتم محيوص محيوص مهرجان الأهداف بثلاثية في الدقيقة 81، في حين سقط الأخضر الليبي على الأراضي الجنوب إفريقية في افتتاح المسابقة قبل أسبوع، أمام نادي مارومو غالانتس برباعية مقابل هدف، على ملعب “دوبسونفيل ستاديوم”، علما ان منافس الاتحاد يعاني من عديد المشاكل ولعل أبرزها الجانب البدني الذي اشتكى منه كثيرا مدربه شمام بعد الخسارة الأخيرة، فضلا عن بطء لاعبيه في دخول المباراة.

جدير بذكره، أن اتحاد العاصمة سيخوض غدا ثاني مواجهة له في كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي الأخضر الليبي على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.