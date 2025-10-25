مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في اليوم الوطني للتشجير

شهدت مختلف النواحي العسكرية، اليوم 25 أكتوبر، مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحملة الوطنية للتشجير، من خلال غرس عدد معتبر من الأشجار من مختلف الأنواع.

وشارك مستخدمو الجيش الوطني الشعبي إلى جانب أعوان الغابات، ومصالح الأمن الوطني، وأفراد الحماية المدنية، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، في “مشهد تضامني يعكس وعياً متزايداً بقضايا البيئة والمناخ”، حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.