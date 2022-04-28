مشروعان هامّان في حاسي مسعود لرفع إنتاج الجزائر من النفط والغاز

تفقّد الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار الخميس بحاسي مسعود، مشروعين هامّين سيساهمان في رفع قدرة الجزائر في مجال إنتاج النفط والغاز.

المشروع الأول حسب بيان لسوناطراك، يتمثل في مركز الفصل والضغط الجديد للمحيط الجنوبي بحاسي قطار.

ويوفّر هذا المركز الذي وصل تقدّم أشغال إنجازه إلى 99 بالمئة، قدرة معالجة لـ60.000 برميل من النفط الخام يوميا.

كما سيمكّن المشروع من تسهيل عملية التدفّق بالشبكة الحالية. من خلال ربط الآبار الموجودة بمركز الفصل والضغط الجديد.

أمّا المشروع الثاني، فهو يتعلّق بإنجاز القاطرة الرابعة لغاز البترول المسال بالمركب الصناعي نايلي عبد الحليم ZCINA. وقد بلغت نسبة تقدّم الأشغال به 96 بالمئة.

وسيمكّن إنجاز هذه القاطرة الجديدة من معالجة 8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، مع رفع إنتاج غاز البترول المسال بقدرة 1200 طن يوميا.

كما سيغذّي المشروع محطات الضخّ الجديدة لـ ZCINA بــ 07 مليون متر مكعب من الغاز المعالج، يضيف البيان.

مشروع هامّ للطاقة الشمسية بالشراكة مع إيني

كما عاين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أشغال تهيئة مخبر جديد للطاقة الشمسية في حاسي مسعود، بالشراكة مع مجمع إيني الإيطالي.

وحسب بيان سوناطراك، يقع المخبر بالقرب من محطة توليد الطاقة الشمسية 10 ميغاواط التي توفر حاليا جزء من الطاقة الكهربائية لمصنع معالجة البترول في المنطقة.

وستعزّز المحطة مستقبلا بمشروع مماثل، وبنفس الطاقة لتوليد الطاقة الشمسية، حسب ما أوضحه ذات البيان.

وقد سمح مشروع المحطة الأولى بتقليص تكاليف استهلاك الكهرباء وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 20 ألف طن سنويا.

حكار يتفقّد مشروعين ضخمين لسوناطراك في إليزي.. لزيادة إمدادات الغاز وطنيا ودوليا

في 14 أفريل 2022، أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار زيارة عمل وتفقّد، إلى ناحية عين أمناس بولاية إليزي لمتابعة مشروعي إنجاز مركزين جديدين لمعالجة الغاز في الولاية.

وينتظر من هذان المشروعان، حسب بيان لسوناطراك، المساهمة في رفع قدرات إنتاج الغاز الطبيعي للجزائر. وزيادة الإمدادات على مستوى السوق الوطنية والدولية.

ويتمثّل المشروع الأول حسب البيان في إنجاز مركز لمعالجة الغاز بقدرة 12 مليون متر مكعب في اليوم .

وسيمكّن هذا المركز من إنتاج أكثر من 10 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي يوميا، و3400 طن يوميا من المكثّفات و غاز البترول المميّع.

ووصلت نسبة تقدّم أشغال مركز معالجة الغاز الجديد بإليزي، إلى 80 بالمئة. ويتوقّع أن يدخل حيّز الإنتاج قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023.

وقد برمجت سوناطراك لتحقيق هذا الإنتاج، أعمال حفر لـ120 بئرا. منها 30 بئرا تعتبر ضرورية لبداية الإنتاج. إلى جانب تركيب أكثر من 360 كلم من القنوات لنقل المنتوج و تسويقه.

كما عاين حكار في خلال زيارته، وتيرة إنجاز مشروع مركز معالجة الغاز تينرهرت-أوهانات بنفس الولاية.

وتعرف أشغال هذا المشروع تقدّما بنسبة 97 بالمئة، حيث ينتظر استلامه شهر جوان المقبل. وسيسمح المركز بإنتاج 4.6 مليون متر مكعّب من الغاز يوميا.

كما يمكّن مركز معالجة الغاز تينرهرت-أوهانات من إنتاج 1200 طن يوميا من المكثّفات و غاز البترول المميع.

مدير سوناطراك يسدي 3 تعليمات لمسيّري المجمّع

يوم 15 مارس، وفي اللقاء السنوي للإطارات المسيّرة لسوناطراك، وجّه الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار 3 تعليمات للحاضرين. لتطوير أداء الشركة الأضخم في الجزائر وإفريقيا.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد كان الاجتماع “فرصة لاستعراض و مناقشة إنجازات ومؤشرات الأداء المحقّقة سنة 2021”.

كما تطرّق حكار في كلمته بالمناسبة إلى “أبرز المشاريع و الأهداف المسطّرة من طرف الشركة على المدى المتوسط”.

الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك أسدى في كلمته تعليمات بـ:

1- إنجاز المشاريع الإستراتيجية للمجمّع في آجالها.

2- التقيّد بترشيد النفقات والاستثمارات.

3- الرفع من مستوى أداء المجمّع، وفقا للتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني و الدولي.