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رياضة

مشروع جديد لرونالدو في السعودية

عمر سلامي
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مشروع جديد لرونالدو في السعودية
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كريستيانو رونالدو

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مشروع جديد مع نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال آل الشيخ على هامش مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي: “لدينا مشروع جديد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو أكبر مشروع رياضي للاعب في موسم الرياض للموسم المقبل”.

ولم يقدم آل الشيخ المزيد من التفاصيل، حول المشروع الجديد.

وكان أول استثمار لرونالدو في السعودية بعد الانتقال للنصر في شتاء 2023، إذ وقعت شركته “URSU” عقد رعاية لموسم الرياض 2023، لرعاية المياه الرسمية للفعاليات العالمية.

ولم يشارك رونالدو في مواجهة نادي النصر ومنافسه إنتر ميامي في مباراة “الرقصة الأخيرة” بسبب الإصابة.

وانتهى اللقاء لصالح النصر السعودي بسداسية نظيفة، حيث شارك ميسي بديلا قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء.

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