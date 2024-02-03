مشروع جديد لرونالدو في السعودية

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مشروع جديد مع نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال آل الشيخ على هامش مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي: “لدينا مشروع جديد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو أكبر مشروع رياضي للاعب في موسم الرياض للموسم المقبل”.

ولم يقدم آل الشيخ المزيد من التفاصيل، حول المشروع الجديد.

معالي المستشار تركي آل الشيخ : – مع كرستيانو رونالدو .. سيتم عمل مشروع ترفيهي لـ كرستيانو رونالدو في موسم الرياض القادم وهو أكبر عمل سيتم إنشاءه لـ لاعب كرة قدم. – لـ محمد الخريجي .. نحن مستعدين لتطوير ملعب النصر أو إنشاء ملعب آخر مثل هذا. – احتفالية خاصة لـ #النصر بين الشوطين… pic.twitter.com/uPgggcTif0 — صحيفة الكأس (@al_kascom) February 1, 2024

وكان أول استثمار لرونالدو في السعودية بعد الانتقال للنصر في شتاء 2023، إذ وقعت شركته “URSU” عقد رعاية لموسم الرياض 2023، لرعاية المياه الرسمية للفعاليات العالمية.

ولم يشارك رونالدو في مواجهة نادي النصر ومنافسه إنتر ميامي في مباراة “الرقصة الأخيرة” بسبب الإصابة.

وانتهى اللقاء لصالح النصر السعودي بسداسية نظيفة، حيث شارك ميسي بديلا قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء.