مشروع جزائري – صيني لتصنيع سيارات المدينة الكهربائية

اتفاق مبدئي لـ"إيكونومي مودرن" مع الشريك الأجنبي حول خيارين:

رفع إنتاج خزانات “سيرغاز” إلى 92 ألف وحدة سنويا خلال 4 أشهر

يرتقب أن تحتضن ولاية باتنة أول مشروع جزائري-صيني لتصنيع سيارات كهربائية مخصصة للتنقل داخل المدن، من طرف مصنع “إيكونومي مودرن” رفقة شريك صيني في خطوة تعكس رغبة الجزائر في ولوج سوق المركبات النظيفة والحديثة.

وبالتوازي مع هذا المشروع الجديد، يستعد مصنع “إيكونومي مودرن” بالولاية ذاتها لرفع إنتاجه من خزانات “سيرغاز” إلى 92 ألف وحدة سنويا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يغطي جانبا واسعا من الطلب الوطني ويعزز التحوّل نحو الطاقات البديلة.

وفي السياق، أعلن إسماعيل عبد النور، الرئيس المدير العام لمصنع “إيكونومي مودرن” لإنتاج خزانات “سيرغاز” وتجهيزاته، في تصريح لـ”الشروق”، عن إحراز تقدم في مفاوضات مشروعه لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة مخصصة للتنقل الحضري، بالشراكة مع مصنع صيني الذي سبق وأن أعلن عنه خلال معرض المنتوج الجزائري شهر ديسمبر 2023، وأوضح إسماعيل عبد النور، أنه يتم دراسة إقامة المشروع في دائرة رأس العيون بولاية باتنة، حيث جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الشريك الصيني وسط ترحيب كبير، نظرا للموقع الإستراتيجي للجزائر التي تشكّل واجهة على أسواق إفريقيا وأوروبا.

كما أن الأرض المقترحة لإنجاز المصنع، يقول عبد النور إسماعيل، غير صالحة للاستغلال الفلاحي بسبب شح المياه، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان هذا الاستثمار الصناعي.

وكشف المتحدث أن الملف سيعرض قريبا على السلطات المحلية، وعلى رأسها والي ولاية باتنة، مشيرا إلى أن المشروع سيتيح مناصب شغل عديدة ومتنوعة التخصصات، ويشكّل قيمة مضافة للمنطقة والولاية.

أما بخصوص النماذج المقترحة، فأكد أن هناك خيارين، الأول لم يتم الفصل فيه بعد حيث تم من قبل دراسة إمكانية إنتاج سيارة كهربائية حضرية تعمل بشحن كهربائي بقدرة 220 فولط، تقطع 200 كيلومتر بالشحنة الواحدة مع إمكانية زيادة 150 كيلومتر إضافيا باستخدام المحوّل الكهربائي إلا أنه لم يتقرر أن يكون النموذج المنتج لحد الساعة.

والثاني سيارة بمحرك ثنائي بنزين وغاز، ستطرح بتصميم عملي وسعر في متناول المستهلك، مع ضمان توفر قطع الغيار محليا عبر شراكات مع المناولين الجزائريين.

وأكد عبد النور أن الهدف هو إطلاق سيارة جزائرية-صينية تحمل بصمة محلية، وتكون ثمرة توجه استراتيجي نحو التصنيع الوطني والانتقال الطاقوي، مشددا على أن المشروع يمثل حلما قديما بدأت ملامحه تتحقق على أرض الواقع.

وفي سياق منفصل، وفيما يتعلق بإنتاج خزانات وتجهيزات “سيرغاز” تحت علامة “أونفيكو”، شدّد عبد النور على أن مصنع “إيكونومي مودرن” بصدد تحقيق قفزة نوعية في تلبية الطلب الوطني على هذه المنتجات، حيث تقدر حاجيات السوق المحلية بحوالي 150 ألف خزان سنويا، وأوضح أن المصنع اعتمد إستراتيجية مزدوجة على المدى القريب والبعيد، إذ يشهد حاليا توسعة لخط الإنتاج سترفع وتيرة التصنيع إلى 320 خزان يوميا، أي ما يعادل 92 ألف خزان سنويا، ابتداء من الأشهر الأربعة المقبلة، وهو رقم يتجاوز التوقعات السابقة.

وأشار عبد النور إلى أن الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان الاكتفاء الذاتي للسوق الجزائرية، على أن يتم لاحقا التوجه نحو التصدير، مدعوما بثقة كبيرة في خبرة الفريق الذي يسيّره وكفاءته، وأضاف أن خزانات الغاز المنتجة محليا تتميز بمعايير أمان عالية تفوق بكثير خزانات البنزين، فهي مصنوعة من حديد صلب مقاوم للصدأ، تتحمّل ضغطا مرتفعا، ولا تنفجر حتى في حال تعرضها للنار، بفضل احتوائها على صمام أمان فعال.

وفيما يتعلق باستعمال الغاز كوقود، شدّد عبد النور على أنه الأكثر نظافة واقتصادا، إذ لا يترك ترسبات في غرف الاحتراق ويساهم في إطالة عمر المحرك، عكس ما يروّج له البعض، وكشف عن عروض جديدة مرتقبة ستجمع بين السعر التنافسي والجودة العالية مع ضمانات ممتدة، مؤكدا أن المصنع سيطرح منتجاته بأقل الأسعار في السوق الوطنية، انسجاما مع توجه الدولة نحو تشجيع استعمال الطاقات النظيفة وخفض فاتورة الاستيراد.