مشروع طائرة بدون طيار جزائرية لمراقبة الغابات جاهز

أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية عبد الحميد عفرة عن جاهزية المشروع الخاص بانتاج طائرة درون الجزائرية الصنع والمخصصة لمكافحة حرائق الغابات.

وأوضح المندوب الوطني في حوار له مع اذاعة سطيف الجهوية، الجمعة أن مشروع انتاج طائرة درون دون طيار بدقة تصوير عالية جاهزة من طرف مؤسسة البحث العلمي بالعاصمة.

وأضاف المتحذث ذاته قائلا “ننتظر فقط شركة الانتاج للانجاز والتسويق بعد مرحلة التقنين”.

وحول حرائق الغابات قال ضيف الاذاعة إن الصيف دخل هذه السنة قبل الأوان مشيرا إلى تسجيل أول حريق في 17 ماي وهذا بفعل ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة .

الكشف عن موعد دخول الطائرات بدون طيار حيز الخدمة

وفي اوت 2021، كشف عبد الحميد عفرا مدير المندوبية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى، أن أول طائرة درون جزائرية ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، في إطار مكافحة حرائق الغابات

وأوضح عفرا خلال حلوله ضيفا عبر القناة الإذاعية الأولى، الأحد، أن أول طائرة درون جزائرية الصنع 100 بالمائة، ستدخل الخدمة بداية من الثلاثي الأول من العام المقبل.

وأضاف ستستخدم هذه الطائرة التي تملك دقة تصوير عالية في حراسة الغابات، ضمن المخطط الوطني للمخاطر الكبرى الذي يعتمد على أربعة محاور تبدأ بالوقاية ثم التنبؤ وثالثا التدخل ثم العودة إلى وضع أفضل.

وكشف ضيف الإذاعة، عن تسجيل 350 بؤرة حريق تسببت في إتلاف أكثر من 10 ألاف هكتار،مضيفا أن التحقيقات كشفت أن الحرائق أصبحت في الجزائر تحدث خارج الموسم المعتاد المحدد من 1 جوان الى 30 أكتوبر وهو ما دفع الى دق ناقوس الخطر تجاه الظاهرة التي أصبحت رسميا ضمن الجرائم الكبرى.

وقال عفوا إن يد الانسان هي المتسبب الرئيسي في هذه الحرائق وذلك لأغراض توسيع مساحات الزراعة أو البناء، وهي الأفعال التي اصبحت مجرمة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.

طائرات بدون طيار لمراقبة حرائق الغابات

كشف المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الإثنين 21 جوان، عن شروع مصالحه في العمل مع المعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية من أجل انجاز “درون” خاص لمراقبة ومكافحة الحرائق.

وأكد محمودي خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المديرية تعتزم اقتناء طائرات قاذفة للمياه، فضلا عن طائرات دون طيار لإخماد الحرائق في الأماكن الوعرة.

وقال المتحدث ذاته إنه تم اقتناء 80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي من مصنع تيارت التابع لوزارة الدفاع الوطني.

حيث تم في هذا الصدد اعداد دفتر شروط مع وزارة الداخلية لاقتناء أو كراء طائرات صغيرة قاذفة للمياه وهو ما يعول عليه في المراحل الأولى للتدخل من أجل حصر انتشار الحرائق.

من جهة أخرى، أوضح ضيف الأولى أن التحريات أسفرت عن توقيف 68 شخصا تم حبس 32 متهما، بينما تم وضع الثلث تحت الرقابة القضائية والثلث الآخر أفرج عنهم.

وعن الخسائر، أكد المتحدث أن الدولة قامت بتعويض المتضررين بقيمة بلغت 700 مليون دينار جزائري ، مشيرا إلى أن هذا راجع إلى غياب ثقافة التأمين.