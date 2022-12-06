مشروع فيلم عن الأمير عبد القادر في هوليوود

الأمريكي "رونالد ماكسويل" يبحث لقاء القائمين على القطاع السينمائي في الجزائر

أبدى المخرج والسيناريست والمنتج الأمريكي “رونالد ماكسويل” رغبته في إنتاج عمل سينمائي عن الأمير عبد القادر وقال خلال استضافته في “بيت الثقافة والفنون” بواشنطن دي سي، المؤسسة الثقافية غير الربحية، التي تديرها وترأسها الكاتبة الجزائرية المغتربة سهيلة بورزق بواشنطن، أن حياة الأمير عبد القادر لا يكفي لتغطيتها فيلم سينمائي واحد.

ولذلك يعتزم المخرج ال هوليوودي إنتاج مسلسل مواز لمشروع الفيلم يتكون من 10 حلقات، سيعمل من خلالها على تغطية أغلب أجزاء حياة الأمير، خلال محطات حياته البارزة بداية من الجزائر، فمرحلة الاعتقال في فرنسا وأخيرا حياته في المنفى ببلاد الشام.

وقال”رونالد ماكسويل” خلال حديثه ببيت الثقافة والفنون، انه يتطلع لزيارة الجزائر للتعرف على مؤرخين والتعاون معهم في تحديد التفاصيل التي يجب التركيز عليها في فيلم الأمير وهذا قصد مساعدته على في تصوير الأجزاء المتعلقة بمرحلة حياة الأمير في الجزائر.

وفي السياق ذاته، قال ماكسويل انه سيكون جد سعيد لو تمكن من لقاء القائمين على القطاع السينمائي في الجزائر من اجل بحث طرف تقديم الأمير عبد القادر، لأنه “حريص على معرفة رأي الجزائريين في كيفية تقديم حياة الأمير في جزئها الجزائري لبقية العالم من خلال هذا الإنتاج العالمي.

وأضاف المتحدث ذاته خلال ندوة بيت الفنون مع سوهيلة بوزرق أنه سيعمل على ضمان تصوير الأجزاء المتعلقة بحياة الأمير في فرنسا وبلاد الشام ولا يستبعد في الحالتين استعداده للتعامل مع وجوه وكفاءات محلية سواء كانت جزائرية أم فرنسية أم سورية..

وكشف “رونالد ماكسويل” أن العمل جار في المرحلة الحالية على كتابة سيناريو الفيلم من قبل شركاء في هوليوود استنادا على كتاب المؤرخ والأكاديمي الأمريكي “جون كايسر” عن حياة الأمير عبد القادر.

للإشارة، وفي مقابل هذه الرغبة “الأمريكية” في إخراج فيلم عن الأمير عبد القادر سبق وأبدت مؤسسة “ألمانية” رغبتها في إنتاج وتقديم عمل سينمائي عن الأمير عبد القادر.